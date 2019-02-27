Lenovo筆電MWC狂發　ThinkPad、IdeaPad以科技延伸智慧生活與工作

▲Lenovo在今年MWC推出多款商務型、輕薄型筆電。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Lenovo於今年的世界行動通訊大會（MWC）上發表一系列智慧新科技設備，從PC、智能設備到資料中心技術與解決方案等，提供完整的產品組合，包括，商務筆電ThinkPad系列新品T490s、T490、T590、X390和X390 Yoga，以及輕薄筆電IdeaPad系列產品S540、S340、C340等，Lenovo將智慧新科技導入產品做延伸整合，實踐智能生活、互聯世界，引領消費者跨越時間及空間的限制，開啟智能轉型新世代。

ThinkPad

在商務用筆電方面，Lenovo認為，近年有越來越多精通科技新世代用戶正踏入職場，他們希望利用科技，將工作與生活作結合，無論是處理關鍵業務流程，或者在社交媒體上進行互動，都能隨時隨地使用。為此，該公司推出全新ThinkPad系列產品T490s、T490、T590、X390和X390 Yoga。

ThinkPad T490將漫遊連線提升到了全新水平，支援CAT16 LTE-A和4x4 UltraConnect天線配置，可實現高達千兆的速度和最大的信號強度。ThinkPad T490s、X390和X390 Yoga還採用全新Intel Wi-Fi 6 Gig +技術，配備藍牙5.1，可實現高端無線千兆位連線。憑藉更高的傳輸量和提高在密集環境中的性能，使用者將能透過搭載Intel Wi-Fi 6 Gig +的ThinkPad筆記型電腦提高行動工作效率。

ThinkVision

除了ThinkPad系列產品外，Lenovo同時還推出ThinkVision M14行動顯示器和X1 ANC耳機，以提升遠端管理的靈活性。ThinkVision M14透過增加螢幕空間幫助行動工作者在旅途中也能輕鬆處理畫面切換。另外，X1 ANC耳機經過Dolby的專業校正，可在通訊和下達語音指令期間增強聲音功能，提供消費者如置身環繞音響般的感官體驗。

IdeaPad S540

在輕薄筆電方面，IdeaPad S540筆電最高支援第八代Intel Core i7處理器和NVIDIA GeForce MX250GPU顯卡，同時消費者也能根據需求選擇配備RadeonRX Vega 10顯卡和AMD Ryzen 7 3700U行動處理器，不論在多媒體影音體驗、文書軟體處理或線上購物都能應付自如。

IdeaPad S540擁有14吋及15吋的全鋁合金設計機身，採用RapidCharge技術，讓您在短時間內充電完畢，加上本身長達12小時的電池續航力，讓使用者可以隨時隨地完成各項工作。



IdeaPad S340

IdeaPad S340最高搭載第八代Intel Core i7-8565U處理器和NVIDIA GeForce MX250 GPU顯卡，同時消費者也能根據需求選擇升級AMD Ryzen 7 3700U的行動處理器和Radeon RX Vega 10顯卡。

一樣分為14吋及15吋兩個選項，機身設計比以往更纖薄、輕盈，外形上擁有四種顏色供選擇。最特別的是，透過Amazon Alexa和Microsoft Cortana中的AI驅動功能。不論是替使用者安排會議行程，或管理Cortana上的待辦事項，例如提醒購物、收聽新聞或控制音樂等生活大小事，透過Alexa功能都能將智能科技實踐於生活中。

IdeaPad C340

新款IdeaPad C340二合一翻轉筆電，是一台適合在移動中做使用的多功能電腦，採用RapidCharge技術，能快速完成充電，電池續航力長達8小時，部分型號支援Active Pen，可隨時隨地畫草稿或進行書寫。

IdeaPad C340擁有整合式指紋辨識器，可幫助使用者更快速輕鬆地登錄系統。同時推出14吋與15吋的尺寸與三款顏色選擇，另外，IdeaPad C340可以自如地從方便撰寫長篇電子郵件的筆電模式轉換為適合通勤時觀看影片的平板模式，配合不同日常生活需求做調整。