8千坪「淡海美麗新廣場」全館開幕　228連假電影票99元

▲新北市「美麗新廣場淡海館」今（26）日開幕，佔地千坪的複合式購物百貨，有電影院、特色美食餐飲及親子互動空間等。



消費中心／台北報導

淡水人週末有地方去了！新北市「美麗新廣場淡海館」今（26）日全館開幕，佔地千坪的複合式購物百貨，有電影院、特色美食餐飲及親子互動空間等，滿足當地民眾食衣育樂的生活需求，因應228連假到來，當天將祭出電影票99元限量排隊優惠，預期可為淡水地區創造無限商機。

位於淡海新市政心臟地段的「美麗新廣場淡海館」佔地超過8000坪，開幕除了帶來熱鬧非凡的舞獅表演，隨著鼓聲氣勢如虹的陣仗，吸引不少民眾圍觀拍照，館內消費滿千加碼送100元商品券，活動至3月3日（日）止。

美麗新董事長黃世杰出席活動表示，美麗新廣場結合商場的大型複合式百貨，配合淡水沿線輕軌開拓商機、鄰近崁頂站，加上去年搶先開幕的影城，規劃9個頂級影廳，包含25公尺長、13.5公尺寬的超大銀幕，是淡水地區最大的娛樂重地，促進地域經濟。

▲▼早上11點商場開幕，民眾陸續進場逛街購物、用餐。

早上11點商場開幕，民眾陸續進場逛街購物，將近中午用餐時間，人潮搶先進入位於一樓的美饌餐廳，像是一品料理「大倉酒和」、中式新食尚「小鳥窩」、午茶咖啡「D.maisie coffee Dining」、經典牛排「牛Bar 」等餐廳皆有人用餐嚐鮮，民眾陳先生表示，淡水假日人潮擁擠，影城試營運期間就曾來看電影，「對我們來說滿方便啊！就不用跑到台北市。」在美食與娛樂相輔相成的影響之下，預計可提提升餐飲部分的業績。

淡海輕軌通車之後，每日約有2萬次的搭乘量！適逢賞櫻季節，預計228連假將帶來龐大觀光人潮，美麗新廣場淡海館在當天也舉辦豐富活動，現場超過30家特色商攤，針對小朋友設計的「小荳娃娃見面會」大人可帶著寶貝一塊唱唱跳跳，另外還有You Choice公益x選物市集、邊緣人市集等，另外全館開幕慶滿3,000元送100元商品券，活動至3月3日（日）止。