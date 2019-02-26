　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

8千坪「淡海美麗新廣場」全館開幕　228連假電影票99元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲美麗新影城。（圖／記者徐恩樂攝）

▲新北市「美麗新廣場淡海館」今（26）日開幕，佔地千坪的複合式購物百貨，有電影院、特色美食餐飲及親子互動空間等。

消費中心／台北報導

淡水人週末有地方去了！新北市「美麗新廣場淡海館」今（26）日全館開幕，佔地千坪的複合式購物百貨，有電影院、特色美食餐飲及親子互動空間等，滿足當地民眾食衣育樂的生活需求，因應228連假到來，當天將祭出電影票99元限量排隊優惠，預期可為淡水地區創造無限商機。

位於淡海新市政心臟地段的「美麗新廣場淡海館」佔地超過8000坪，開幕除了帶來熱鬧非凡的舞獅表演，隨著鼓聲氣勢如虹的陣仗，吸引不少民眾圍觀拍照，館內消費滿千加碼送100元商品券，活動至3月3日（日）止。

美麗新董事長黃世杰出席活動表示，美麗新廣場結合商場的大型複合式百貨，配合淡水沿線輕軌開拓商機、鄰近崁頂站，加上去年搶先開幕的影城，規劃9個頂級影廳，包含25公尺長、13.5公尺寬的超大銀幕，是淡水地區最大的娛樂重地，促進地域經濟。

▲美麗新影城。（圖／記者徐恩樂攝）

▲▼早上11點商場開幕，民眾陸續進場逛街購物、用餐。

▲美麗新廣場。（圖／記者徐恩樂攝）

早上11點商場開幕，民眾陸續進場逛街購物，將近中午用餐時間，人潮搶先進入位於一樓的美饌餐廳，像是一品料理「大倉酒和」、中式新食尚「小鳥窩」、午茶咖啡「D.maisie coffee Dining」、經典牛排「牛Bar 」等餐廳皆有人用餐嚐鮮，民眾陳先生表示，淡水假日人潮擁擠，影城試營運期間就曾來看電影，「對我們來說滿方便啊！就不用跑到台北市。」在美食與娛樂相輔相成的影響之下，預計可提提升餐飲部分的業績。

淡海輕軌通車之後，每日約有2萬次的搭乘量！適逢賞櫻季節，預計228連假將帶來龐大觀光人潮，美麗新廣場淡海館在當天也舉辦豐富活動，現場超過30家特色商攤，針對小朋友設計的「小荳娃娃見面會」大人可帶著寶貝一塊唱唱跳跳，另外還有You Choice公益x選物市集、邊緣人市集等，另外全館開幕慶滿3,000元送100元商品券，活動至3月3日（日）止。

ET快訊
紅衣女浮屍跟他回家…友開門見「長髮頭顱」緩緩爬出流理台
「這東西我不要！」17歲女拖2歲娃墮胎　不孕夫妻暖喊：我收養
渣男偷吃妻弟媳賠280萬　妻再抓包兩人「上摩鐵籌錢」

關鍵字：美麗新,美麗新淡海館,淡水購物,淡水,美麗新影城

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好　潔淨認證沖泡穀物成保健新寵

「高顏值夢幻飲品」浪漫破表！85˚C、繼光香香雞228連假都有優惠

8千坪「淡海美麗新廣場」全館開幕　228連假電影票99元

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

228連假要來了！超商咖啡「買一送一」　4家優惠一次收藏

每款都想要！「泡泡先生」家族集點療癒登場　400點起就能兌換

台北國際工具機展全球第3大工具機展　引領機械產業開創新榮景

軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

評／中央有誠意、地方有魄力、齊心解決警力不足問題

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

「高顏值夢幻飲品」浪漫破表！85˚C、繼光香香雞228連假都有優惠

8千坪「淡海美麗新廣場」全館開幕　228連假電影票99元

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

228連假要來了！超商咖啡「買一送一」　4家優惠一次收藏

每款都想要！「泡泡先生」家族集點療癒登場　400點起就能兌換

台北國際工具機展全球第3大工具機展　引領機械產業開創新榮景

軒尼詩串連全台17縣市60間中餐廳　由台帥教主李英宏、馬念先帶路朝聖經典台菜

評／中央有誠意、地方有魄力、齊心解決警力不足問題

還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

小獅王辛巴x大甲鎮瀾宮推感心聯名！媽祖加持過的「育嬰用品」保一家平安

肯定桃捷春節疏運表現　鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

中職／林書逸3安開轟　兄弟11比3大勝耐克森英雄

林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」！　狂喜：遇到我的偶像真開心

桃園發現麻疹個案　「燒烤店、燈會、網咖」她都有去過

微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（上）

狂滑手機40訊息力勸「不要輕生」　男拒接電話6樓墜落命危

佛大藝術季新春登場　明華園總團三月三日宜蘭搬大戲

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

228連假來了！超商咖啡買一送..

逛燈會以前　先衝屏東質感小店！

3分鐘現烤！小7開賣達美樂披薩..

李英宏馬念先帶路朝聖經典台菜

開賣現烤披薩！小7還有秘密武器

網激推！好市多「懶人新神物」

他跟風排35分只為好市多新神物..

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

評／中央、地方解決警力不足問題

70歲以上免費剪髮！73家店都..

App登入會員好EASY！

少女心噴發！量販蛋糕吹草莓風

小7咖啡第2杯半價　全家第2杯..

更多熱門

相關新聞

淡水老街旁一處寧靜！下午茶配浪潮

金黃色的夕陽，灑在海平面上，反射出閃爍光芒，如星一般明亮，那樣有些刺眼的畫面，卻是深深打在我的心上⋯，「好浪漫呀」心裏是那樣想著，鼻子突然嗅到了烤鬆餅與草莓蛋糕的香氣，彷彿是與眼前這幅畫面最相襯的甜味。

淡江大橋今天動工　周邊房價補漲難

少年買臭豆腐　醉男嗆「看三小」揮拳

淡水櫻花2天1夜花漾小旅行

阿伯點魚便當　坐檯胖喵跑來逼視

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面