輸不起「斧刃腳」斷骨！他不敵八極拳偷襲師弟　判刑6月

▲林姓男子指稱自己遭斧刃腳偷襲，導致腳骨斷裂。（圖／記者陳豐德翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市一名熱愛武術「八極拳」的林姓男子，2017年2月間與武術社團的張姓武友對練時，張男因數次無法破解招式，竟惱羞成怒使出禁忌招式「斧刃腳」攻擊，造成林男腳骨斷裂、腳踝脫臼，雙方事後調解未果，林男憤而提告傷害。北地院法官認為，張男使用禁招，且犯後態度惡劣、無悔意，依傷害罪判刑6月。

2017年二月間36歲的林姓男子在新莊體育館參加武術社團練習，結束後林男隨即找上張男切磋，前兩回合張男皆位居下風，遲遲無法破解招式，就在林男收手之際，張男突然出腳偷襲，造成林男右腳踝受傷倒地，送醫檢查發現左腳腓骨斷裂腳踝脫臼。

社員聽到哀嚎聲上前關心，通報救護車到場將林男送醫；社團教練趕抵現場查看，才驚覺林男是遭到社團的禁忌招式「斧刃腳」所傷，由於此招專門攻擊膝蓋或腳踝關節處，遭擊中者輕則挫傷，重則斷骨，所以平常練習時皆嚴禁使用。

林男顧及大家皆同門，雙方先行調解未果，張男也始終否認是偷襲，林男氣不過直接到法院提告。根據判決書指出，法官認為張男犯後始終否認犯行，也未跟林男和解，犯後態度惡劣、全無悔意，依照傷害最判6個月有期徒刑。

▲矯正署花蓮監獄曾經舉辦八極拳競賽。（圖／花蓮監獄提供）

八極拳是一種傳統拳法，與軍事系統聯繫緊密，拳術特色剛猛暴烈，與輕柔內歛的太極拳剛好相互對應。由於拳法直接狠辣，殺傷力強，屢成為近代史上保護政要人物的「大內武術」。溥儀、蔣介石、毛澤東、蔣經國、李登輝等人的近身侍衛皆習八極。八極拳現在盛行於中國北方及臺灣，更傳入日本、美國、加拿大及孟加拉其他國家。