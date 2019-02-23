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陸星微博評論、轉發破億！「注水數據」1塊買10個粉絲

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲新生代藝人蔡徐坤（左）曾有微博貼文轉發破億，鹿晗（右）則是有貼文評論過億 。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

為愛豆刷流量，成為大陸火紅的追星方式，但這導致藝人隨便發一篇貼文，都有千萬甚至上億的流量。央視新聞23日披露，這些流量是由機器刷出來的，而且只要10元（人民幣，約新台幣46元）就能買到400個粉絲，或可以轉發指定微博100次。更有「流量商家」透露，他們與很多藝人和網紅擁有長期合作關係。

《央視新聞》在報導中「點名」某藝人發佈一條宣傳新歌MV的微博，獲得了超過一億次的轉發，以目前大陸微博總用戶數3.37億人的比例來看，相當於每3名用戶當中，就有1人轉發了這條內容。隨後，畫面出現蔡徐坤發佈新歌《pull up》的貼文，轉發超過1億次，且易烊千璽、朱一龍、炎亞綸等粉絲數據組也紛紛入鏡。 ​

▼蔡徐坤微博被央視點名。（圖／翻攝自網路）

▲▼央視披露流量。（圖／翻攝自網路）

▲▼央視披露流量。（圖／翻攝自網路）

報導稱，在某電商平台上輸入「新浪微博」後，系統優先給了大量幫助用戶漲粉絲或是數據增量的業務選項。這些商家會推荐不同需求的套餐，基本上是10塊錢就能買到400個粉絲，或可以轉發指定微博100次，還可根據需求，實現粉絲活躍程度和地域真實性的專門訂製。

報導指出，賣家宣稱有很多藝人和網紅都來找他們購買過，且跟雙方擁有長期合作關係。但當被追問具體的藝人名字時，賣家稱「不便透露相關信息」。

報導稱，在搜索引擎以「流量」作為關鍵詞進行搜索後，發現在得出的前100個結果裡共有23個是與刷流量相關的第三方軟體及平台，提供涵蓋幾乎所有時下熱門平台的刷量業務。在嘗試下載了其中一個自帶「創建粉絲」和「創建轉發」功能的軟體後，將一個近期沒有任何更新的微博賬號填入指定位置，通過掃碼付費11.92元人民幣換取了足夠積分，並分別輸入漲粉500人和轉發300次的目標值，操作幾分鐘後，便發現該賬戶下不斷涌入名字雷同的關注者。

同樣的，一條幾天前發佈的微博，也會立刻被來路不明的陌生用戶集體轉發出去，操作結果均能按照用戶希望的數量，實現數據的篡改。

▲▼央視披露流量。（圖／翻攝自網路）

▲某數據公司總裁曹永壽披露流量黑幕。（圖／翻攝自網路）

在微信和微博的聊天群裡也存在大量公開招募所謂點讚人員的信息。報導指出，管理員會為指定客戶的抖音賬號添加關注和點讚，完成即算一單，可獲得1-3元人民幣不等的報酬，單日工作量不設上限，薪資也可當日結清。

據報導，北京某數據公司總裁曹永壽指出，水軍（刷流量專員）有幾個特徵，一個是你會發現水軍造的內容，幾乎都是一致的；第二個，很多水軍都是在凌晨（上線），你覺得這個事正常嗎？如果1萬個粉絲，每個人註冊了10個空白賬號，每個號每天發100個資訊或信息，那就是10萬乘以100，一天就能到1000（萬），其實（真實數字）只是1萬人。

▼刷流量有各種套餐。（圖／翻攝自網路）

▲▼央視披露流量。（圖／翻攝自網路）

「粉絲」非理性追星，助推假數據泛濫

報導稱，當數據造假變得輕而易舉，遭到濫用也就在所難免。熱衷選秀節目和狂熱追星的粉絲通過雇佣水軍為支持的偶像刷榜刷量，藝人經紀公司和一些新媒體平台也看中了其中的商機，在背後推波助瀾。

為集中力量支持共同的偶像，由粉絲自發組建或經紀公司安排成立的明星微博數據站應運而生。據曾經在數據站參與過打榜的小雨（化名）透露，個人轉發藝人微博只能算日常簽到任務，想要快速增量，花錢買數據早已是粉絲間的共通手法。

明星微博站前工作人員小雨表示，因為現在大多數粉絲都覺得轉發和評論特別重要，這種數據就是越多越好，「我們有時候買都是別人發給我，我就存下來了。有時候微信群裡會有鏈接，或者微博群有鏈接」，買這些號（金錢）投入也很大，可能他1個號就三四毛錢，但他一買就買幾百個號；（群裡）有的可能會細分做微博評論的，有的專門負責轉發的。

報導指出，為節省人力和時間，粉絲群裡還會分享提供自動刷榜功能的手機應用程序，進入其主頁，選擇心儀的明星，無論打榜的日期還是文案均可供挑選，粉絲們需要做的，只剩下付費而已。

▼蔡徐坤發佈新歌的微博貼文轉發過億，評論超過400萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼央視披露流量。（圖／翻攝自網路）

報導稱，對於虛高的數據，專家表示，數據造假不僅損害了人與人之間誠信的基本原則，也讓演藝市場陷入不注重品質而唯流量至上的惡性循環。

北京師范大學藝術與傳媒學院教授周星表示，眼球經濟是這個時代很難避免的現象，這個我們在業界裡跟明星交流或者經紀人交流的時候，他們當然有個合理理由，就明星流量大的時候，他的曝光率和受到廣告主的關注就越大，鼓動粉絲集群式地去製造流量；但是還有一個很重要問題是，傳媒機搆也需要利益，他（一旦）發現比較容易投合這種情緒的時候，他會引起關注，「造就流量明星一定是三者合力的結果。」

對此，專家呼吁，一方面除了市場和有關部門要加大監管力度，粉絲群體、演藝市場和平台方都需要進行反思。如果只是追求眼前利益，而放棄創作真正有價值有品質的藝術作品，則所謂的流量數據將不過都是過眼煙雲。

▼微博施行新策為流量潮降溫。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▼蔡徐坤目前的微博貼文已經看不到具體流量數。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡徐坤微博。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：點讚量,刷流量,流量明星,買流量,蔡徐坤,微博,鹿晗

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