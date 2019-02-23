梅嶺獎全國美術比賽　嘉義市蘭潭國中包辦國中組前三名

▲▼蘭潭國中包辦梅嶺獎美術全國賽國中組前三名。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



第20屆梅嶺獎全國美術比賽，嘉義市蘭潭國中包辦國中組前三名，再加上三人獲得優等，一人獲得佳作，共計7位同學獲獎，成績相當亮眼市長黃敏惠，特別於23日親往學校與孩子們見面，頒獎並讚許同學的優異表現。



黃敏惠表示，1930年代嘉義有畫都之稱，嘉義市是領先全國的文明、經濟、文化之城，謝謝同學，把畫都的生命力，透過畫作一個一個找回來，把對這塊土地的熱愛，用細膩敏感的心、用熱情呈現於作品中，而同學們把梅嶺獎全國前三名都帶回嘉義市，就是再現嘉義畫都榮耀的典範。





蘭潭國中美術班老師陳嵩霖表示，學美術要有天分、更要肯努力，才能有成果。每一屆的孩子所愛的題材都不太相同，在經過一年級的基礎、靜物畫，二年級的風景、多媒體媒材訓練之後，孩子已經越來越成熟，本次得獎的有5位是二年級學生，2位是3年級，同時第1至3名都是二年級包辦。



蘭潭國中校長莊裕庭表示，今年206班莊淳雅、楊峻宇、蔡宇宸三人分別以作品「肉販」、「織光」、「未來？」榮獲梅嶺獎國中組第一名、第二名、第三名。其中楊竣宇同學去年才國一，就以作品「寄託」，與當時三年級美術班黃語婕學姐包辦國中組的前兩名，實力早已深受肯定。現場這7位同學都是以測驗入班的方式進入蘭潭國中美術班就讀。在大同國小美術班、文雅國小、僑平國小、蘭潭國小的奠基下，經過國中階段的學習與歷練，逐步精通中西畫的核心技巧。



第一名莊淳雅同學的作品「肉販」，是在逛市場時，把所見所聞，透過畫作表達出來。一開始覺得作品很普通，但在經過老師的指導以及用耐心慢慢堆疊豐富內容之後，方有所成。另外楊峻宇及蔡宇宸同學，也是從奶奶給的手織餐袋、電視上的環保節目中找到靈感，把長輩的溫情與流浪動物的處境，透過畫筆與色彩的鋪陳，轉化為動人心弦的作品，期待社會大眾能多關心這類議題。

蘭潭國中美術班的同學主要來自於大同國小美術班及其他有繪畫潛力與興趣的國小畢業生。每週專業術科約7至8節，皆由專業合格視覺藝術教師授課。課程包含素描、水彩、書法國畫、電腦繪圖、版畫、媒材與技法，重視學生的基本功，品德、術科與學科並重，期待每位同學都能獲得適性發展。