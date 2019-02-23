亞馬遜企畫案當新聞稿在寫　開會前15分鐘一片沉默

▲有別於其他公司，亞馬遜內部開會有一套自己的方法。（圖／CFP）

圖、文／大是文化提供

前面曾介紹過，亞馬遜的文件基本上是以1頁或6頁報告的形式製作，而新企畫案構想則是用新聞稿的形式撰寫。也因為這樣，亞馬遜會議的氣氛，和其他公司不太一樣。會議一開始，出席者會全部沉默不語。

假設今天要開會，本次負責製作文件的人會提早到會議室，將文件發到各個座位，之後出席者會在開始時間前陸續進來會議室，然後開始閱讀文件。若是6頁的報告，全部讀完大概需要15分鐘左右吧？

在這段時間裡，出席者全都沉默不語，會議室中只會聽到翻閱紙張的聲音。雖然我們經常利用電話會議和美國開會，但也只會聽到電話另一頭翻閱紙張的聲音。

等到大家都閱讀得差不多時，文件負責人會詢問：「請問大家是否都已讀完？」如果是的話，就開始討論。討論一開始，會針對文件的內容發問並回答。

「請問第一頁有沒有問題？」負責人會先提問。

「請問第三行是指什麼意思？」

「請問關於第五行，你的想法是什麼？」

負責人會一一回答參加者的提問，一直到最後一頁，確定與會者都沒有問題。

亞馬遜最理想的會議形式是什麼樣子？那就是：

「請問第一頁有問題嗎？」

「沒有。」

「請問第二頁有問題嗎？」

「沒有。」

一直到最後都沒有任何疑問的會議，就是最理想的會議。

如果是這種情況，與會者也會稱讚「做得好」，並給予掌聲，意指這是一份無須質疑、內容非常精實的完美文件。在亞馬遜，用越短的時間結束的會議，就是好的會議。跟社長開會時，大家要在辦公室前排隊等待，如果前一個團隊很快就結束的話，就代表做得很好；如果一直不出來的話，大家就知道：「大概又被要求重做了！」



★本圖、文經大是文化授權，摘自《Amazon的人為什麼這麼厲害？》一書

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