　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

亞馬遜企畫案當新聞稿在寫　開會前15分鐘一片沉默

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼亞馬遜。（圖／CFP）

▲有別於其他公司，亞馬遜內部開會有一套自己的方法。（圖／CFP）

圖、文／大是文化提供

前面曾介紹過，亞馬遜的文件基本上是以1頁或6頁報告的形式製作，而新企畫案構想則是用新聞稿的形式撰寫。也因為這樣，亞馬遜會議的氣氛，和其他公司不太一樣。會議一開始，出席者會全部沉默不語。

假設今天要開會，本次負責製作文件的人會提早到會議室，將文件發到各個座位，之後出席者會在開始時間前陸續進來會議室，然後開始閱讀文件。若是6頁的報告，全部讀完大概需要15分鐘左右吧？

在這段時間裡，出席者全都沉默不語，會議室中只會聽到翻閱紙張的聲音。雖然我們經常利用電話會議和美國開會，但也只會聽到電話另一頭翻閱紙張的聲音。

等到大家都閱讀得差不多時，文件負責人會詢問：「請問大家是否都已讀完？」如果是的話，就開始討論。討論一開始，會針對文件的內容發問並回答。
「請問第一頁有沒有問題？」負責人會先提問。
「請問第三行是指什麼意思？」
「請問關於第五行，你的想法是什麼？」
負責人會一一回答參加者的提問，一直到最後一頁，確定與會者都沒有問題。

亞馬遜最理想的會議形式是什麼樣子？那就是：
「請問第一頁有問題嗎？」
「沒有。」
「請問第二頁有問題嗎？」
「沒有。」
一直到最後都沒有任何疑問的會議，就是最理想的會議。

如果是這種情況，與會者也會稱讚「做得好」，並給予掌聲，意指這是一份無須質疑、內容非常精實的完美文件。在亞馬遜，用越短的時間結束的會議，就是好的會議。跟社長開會時，大家要在辦公室前排隊等待，如果前一個團隊很快就結束的話，就代表做得很好；如果一直不出來的話，大家就知道：「大概又被要求重做了！」
 

《Amazon的人為什麼這麼厲害？》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《Amazon的人為什麼這麼厲害？》一書

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
3分鐘看完杜家慘案始末！《還願》超完整「時間軸」整理
坐博愛座遭吼：快起身！骨折妹怒飆回擊　正義魔人臉腫：慚愧

關鍵字：亞馬遜,amazon,電商,貝佐斯,書摘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

貝佐斯只用了一張餐巾紙　完美預言亞馬遜的驚人成長

一個團隊多少人才叫有效率　亞馬遜買兩個披薩解決這件事

無印良品礦泉水含致癌物　台灣3款商品開放民眾退貨

亞馬遜企畫案當新聞稿在寫　開會前15分鐘一片沉默

影／打敗補班厭世氣！全聯熱美式只要11元　8家咖啡優惠懶人包

網購搶好康旅遊票券、飯店餐券　趁228連假前買起來才划算

Hello Kitty 45週年「限量夢幻逸品」來了！康是美滿388元就能加購

蝦皮購物Lenovo超級品牌日　Ideapad 330最高省10500元

開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅　實戰經驗轉餐飲界

星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事大吉

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

無印良品礦泉水含致癌物　台灣3款商品開放民眾退貨

亞馬遜企畫案當新聞稿在寫　開會前15分鐘一片沉默

影／打敗補班厭世氣！全聯熱美式只要11元　8家咖啡優惠懶人包

網購搶好康旅遊票券、飯店餐券　趁228連假前買起來才划算

Hello Kitty 45週年「限量夢幻逸品」來了！康是美滿388元就能加購

蝦皮購物Lenovo超級品牌日　Ideapad 330最高省10500元

開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅　實戰經驗轉餐飲界

星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事大吉

跟肉肉臉頰說掰掰！修飾臉型必燙「韓式髮根燙」　頭油也都不會塌

被退貨的網購商品怎麼處理　他跳出來解答「看廠商的良心」

離線不想被臉書追蹤位置　Android、iOS分別這樣做

夫妻相處之道！「饒恕」是雙方責任　5步驟補救感情

愛愛會瘦！網友公認「最燃脂姿勢Top3」　73%瘦女每週要5次

刺青師吸毒又擁槍遭逮　他說：都是交到壞朋友　

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

逆向騎腳踏車還滑手機撞小客車　網友酸：幸好不是砂石車

網美被揭是「副本女王」！收2000代言遲不發文　「沒水準」匯款單有亮點

人民餓翻、薪水變廢紙　委內瑞拉軍方開槍「殺死領取物資2人」

4歲女童車禍摔入象群　大象「伸壯腿圍住」貼心保護！

車票最低打5折！高鐵聯手馬航推「機加鐵」限時優惠　9月前都適用

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

打敗厭世氣！8家咖啡優惠懶人包

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

月光寶盒悠遊卡太搶手　網拍炒到..

補班喝咖啡！全聯一杯只要11元

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

網羨慕！幸運兒驚喜拿到黃金鷄塊

網購旅遊票券　228連假前買才..

黃阿瑪小披風上身　萌到沒天理！

補班加油！8家咖啡優惠懶人包

70歲以上免費剪髮！73家店都..

「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

無印良品礦泉水含致癌物開放退貨

網友最推　美味火鍋排行榜

更多熱門

相關新聞

百貨、電商雙夾擊　網路時代店面革命

近日媒體針對東區「店面高房租」爭相報導，住商不動產企研室經理徐佳馨發表了一篇文章，內容關於她的房東朋友小黃，因為對於店面慘賠、拋售等訊息不斷出現在電視上，連電視都不看了。

京東結盟日本樂天　推智慧物流

4大電商今起開放預購Galaxy S10

美國亞馬遜支援繁體中文購物

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯案

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面