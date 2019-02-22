車位被佔以「車頭對車頭」擋出入　男被判拘役20天

▲宜蘭李姓男子不滿車位被佔用，將車子「車頭對車頭」擋鄰車，妨害鄰車通行自由，被宜蘭地方法院判拘役20天，緩刑2年。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭李姓男子將將車子「車頭對車頭」擋鄰車轎車出入，且不願移車，妨害鄰車離去權利，李男已妨害他人通行自由，被法院判處拘役20天，可易科罰金2萬元，緩刑2年。

判決書指出，林男2018年5月25日下午到宜蘭市拜訪友人，將汽車停靠在友人住家附近巷內，沒多久李男返家，見住家旁車位被林男佔去，便將轎車以「車頭對車頭」停在林男轎車前方。林男當晚6點半準備離去時，見李男車輛停在他轎車前方，後方還也停了一部轎車，他沒辦法開車，找來李男移車，但李男堅持不肯移車，林男隨即報警怒告李男妨害自由。

檢警偵辦時，李男否認犯行，辯稱「我是見林將車停在我住處旁車位，才會將車停在他車前，但並未緊貼對方的車頭。」宜蘭地院調查，李男並無前科，卻因不滿林男停車位置，就將車頭緊貼著林男車輛前方，造成林男無法駕車駛離，明顯妨害林男自由離去權利。

不過，承審法官考量雙方和解，李男起初雖然否認犯行，但審理期間坦承所為，犯後態度良好，家中還有8歲及5歲女兒，最後處拘役20天，可易科罰金2萬元，緩刑2年。

地院表示，若當事人願意移車，並無妨害他人通行自由的問題，但若堅不駛離，造成通行困難，就構成強制罪，最重可處3年以下徒刑。