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留下歲月斑駁！澎湖南寮脫胎再現歷史風華　蟬聯全球百大綠色旅遊地

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▲▼澎湖南寮社區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖南寮社區連2年獲選全球百大綠色旅遊勝地。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

澎湖離島的傳統農村「南寮村」今年再度獲選柏林國際旅展（ITB）2018年全球百大綠色旅遊勝地（Top 100 Green Destinations）。當地保留澎湖原始的傳統聚落風情，處處可見硓古石搭起的古厝、玄武石牆，並利用海漂浮球裝飾出艷紅的入口意象，在社區居民的耕耘之下，讓曾經沒落沉寂的鄉村脫胎換骨成為旅遊新亮點。

▲▼澎湖南寮社區，南寮村。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲在村民與志工的努力下，整個農村重現新生。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

澎湖縣南寮村全村只有約200戶住家，大部分村民都以農作為主，部分從事漁業捕撈，原本默默無名且落後，至今仍保留早期傳統農村的樣貌。近年來社區理事長陳有擇、前村長趙嘉協與一群志工積極投入社區改造轉型和保存傳統文化，讓整個農村重現新生，不僅留下珍貴的文化紀錄，也為當地帶來觀光的能量，連續兩年獲選全球百大綠色旅遊勝地的殊榮。

▲▼澎湖南寮社區，南寮村。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎湖南寮社區至今仍保留傳統聚落風情。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳有擇表示，來到南寮村可以見到澎湖最原始的聚落風情，有硓古石建築的紅瓦三合院古厝群、玄武硓古石牆與菅芒防風、傳統農耕菜宅澆水、魚灶、掠菅芒箄、老牛車、牛犁田、牛屎窟、疊柴捆、菜宅花生、小農市集、蒙面教學體驗等，展現澎湖古早歲月斑駁的歷史風華，也吸引民眾前來體驗農村的魅力。

▲▼澎湖南寮社區，南寮村。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎湖南寮社區也舉辦一系列的農村體驗，吸引民眾來觀光。（圖／陳有擇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在農委會及環保署補助經費支持，配合在地深耕文化工作坊志工的投入，經過8年多的努力，在2017年首度參選全球百大綠色旅遊勝地就入選，2018年更再度蟬聯名單，預計在3月6日前往德國接受證書，讓澎湖南寮社區再次躍上國際舞台。

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