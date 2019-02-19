OPPO 2019創新大會2/23搶先登場　聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

▲OPPO 2019創新大會，將搶先於MWC開展前登場。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

智慧型手機品牌OPPO將在2月23日於巴塞隆納舉辦OPPO 2019 創新大會，對外展示全新10倍混合光學變焦技術，率先揭開MWC 2019序幕。而今年的創新大會主軸將聚焦於5G，以及先前所發佈的10倍混合光學變焦技術。

OPPO指出，為了迎接5G時代的到來，該公司早於2015年就已成立相關研究團隊，且至今在5G領域已獲得超過1,000個相關全球專利。OPPO同時也持續和相關產業領導廠商合作，共同探索5G網路時代的行動技術創新，不僅成為Qualcomm Technologies 「5G領航計畫」合作夥伴，更於2018年5月完成了全球第一個基於3D結構光的5G影像通話技術展示，2月25日OPPO也將於Qualcomm MWC 2019的展位中聯手Qualcomm進行最新5G相關技術聯合展示。

而在10倍混合光學變焦技術方面，OPPO曾於MWC 2017推出當時具有高度突破性技術「5倍雙鏡頭無損變焦」，今年1月再公布最新的「10倍混合光學變焦技術」，並將於MWC 2019上正式推出，且技術已達到商化量產水準。

該技術採用獨創 「超廣角+超高畫質主鏡頭+長焦」三鏡頭解決方案，透過擁有15.9mm和159mm等效焦距的超廣角和長焦鏡頭，搭配超高畫質主鏡頭，讓三顆鏡頭產生最大協作效果，以接力方式實現10倍變焦，加上雙OIS光學防手震技術，讓手機在不同變焦區間上都能創造出更好的成像品質，滿足用戶從超廣角到遠距攝影的多場景構圖創作需求。

此外，OPPO獨創的「潛望式結構」也是實現10倍混合光學變焦技術的另一關鍵。透過讓鏡片呈現特殊的橫向排列與折射，能最大程度地節省與利用手機內的空間，讓更大的感光元件得以被納入機身，進而帶來畫質更清晰的長焦拍攝能力，同時還能繼續保持手機機身的輕薄優勢。