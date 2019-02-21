大陸藝考人數創新高　築夢前「文化課」成績得跟上

▲大陸藝術類學校考試年後陸續展開。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸藝術類學校考試年後陸續展開，部分知名院校報考人數爆表。被稱為「明星搖籃」之一的上海戲劇學院，最受關注的「戲劇影視表演」專業，僅收40名學生，招錄比達到193:1，創下歷年之最。綜合陸媒報導，藝考改革後，對於基本知識的「文化課」要求將提高，考生要擠身名校，除才藝外，學科成績也得達標。

2019年大陸藝考由中國美術學院拉開序幕，統計顯示，為期4天的考試共吸引7.9萬人次報考，僅杭州考點就有6.5萬人次參加考試，創下學校單考點報考人次之最，校方預計招收本科生1770人，錄取比例為45：1。

▲上海戲劇學院表演藝術科藝考。（圖／記者陳政錄攝）

大陸三大戲劇影視人才培養名校上海戲劇學院、中央戲劇學院及北京電影學院藝考也陸續結束。上戲今年擬招生484人，報考人數卻超過了45000人次，比去年增長近15000人。大陸知名藝人胡歌、馮紹峰、迪麗熱巴皆出自上海戲劇學院，在「戲劇影視表演」專業考試上，總報考考生7727人，錄取名額僅40人，比例高達193:1。

《人民日報》報導，高中生因為文化成績不好，或者不喜歡文化課而選擇藝考，這已經不是什麼秘密，社會上將「藝考」定義為升學的捷徑，也有「對文化課要求相對不高」的現實考量。

▲大陸中央戲劇學院藝考現場排隊考生。（圖／翻攝中新網）

對此，大陸教育部2018年底公布《關於做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》，根據通知顯示，省級招生考試機構應逐步提高藝術類各專業考試文化課成績錄取控制分數線。

業內人士表示，今年文化課分數線的全面提高並不是優秀學生進入學校的障礙，而是引導考生更加重視綜合素養的培養、發展。也就是說，藝考將沒有捷徑可走，普通學科成績好、綜合評價高的學生，才能在藝術領域得到更好成績。

