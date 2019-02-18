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陸駐紐約總領館提醒陸客　「夫妻到美國旅遊別吵架」

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▲▼ 紐約帝國大廈。（圖／路透社）

▲紐約帝國大廈。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸駐紐約總領館日前在微信公眾號上發了一篇提醒文章，要民眾「出境遊不可任性」。文中提到，春節期間有一對夫妻在紐約旅遊，因為在旅館外爭吵推擠，引來路人及警方的關切，最後丈夫因涉嫌家暴被警方逮捕。

大陸駐紐約總領館表示，春節期間接到一起求助案件，遊客張女士一家來紐約旅遊，但就在回國前一晚，張女士和丈夫因為一點小事在旅遊點住地酒店外面發生激烈爭吵，一時情緒激動夫妻二人還互相推搡，引起了路人注意並報警。

警方到場以後，男方被以涉嫌家暴罪名被捕，面臨第二天保釋、出庭、聘請律師等費時傷財的司法程序，原定回國行程也不得不推遲。經過此事，夫妻雙方都受到了深刻教訓，追悔莫及。

大陸駐紐約總領館強調，中國人常說，「床頭吵架床尾和」，很多人認為兩口子吵架是家務事，與他人無關，可實際上在美國等西方國家，這類事情並不僅僅是家務事那麼簡單。

▲陸駐紐約總領館提醒陸客　「夫妻到美國旅遊別吵架」。（圖／翻攝微信）

文章內還列出了出境遊的注意事項：

一、夫妻打架在美國絕不是小事。

在美國，夫妻動手打架被視為家庭暴力。執法機關對涉嫌家暴案件十分重視，對待家暴罪執法嚴苛，一旦有家暴跡象，警方會立即採取執法行動。夫妻吵架，如女方報警，往往男方會被捕接受調查。有時可能夫妻一方並不想警察逮捕對方，只是想警告對方。但事實上，警察到達現場如發現一方有傷，會立即逮捕另一方，有時警方發現夫妻雙方都有傷且相互指責，可能會同時逮捕夫妻雙方。

夫妻在家中發生激烈爭吵甚至動手，如果鄰居聽到聲音不對，也很可能報警。再比如國內情感劇常見情節，夫妻或戀人鬧彆扭，在大街上拉拉扯扯，旁人也不太理會。但這種情況如發生在美國就很可能會有路人報警，甚至充當證人。

二、一旦進入司法程序無法輕易撤訴。

在美國，家暴案件屬於公訴罪範疇，不是簡單的家庭糾紛，因此不是受害者想撤訴就可以撤訴的。一旦正式進入家暴案審理程序，地方檢察官將代替受害者對被告提出訴訟，此時即便受害方後悔也無法撤訴。涉家暴案被捕，一般會被拘押1至3天才能上庭等待法官發落，交幾千美元的押金才能取保侯審。如案情嚴重，還要聘請律師，準備正式開庭。更麻煩的是開庭一次，大約要等一兩個月的時間。

三、涉家暴罪案件可能面臨嚴重法律後果。

一旦家暴案確立，警察可以發出保護令，不允許涉案雙方住在一起。出庭時，法官會視情判以社區服務、罰款或接受情緒管理課程等，並會依法命令被告在審案期間不能接近受害方。一旦認罪或定罪後，被告假釋期間不得與受害方接觸，除非受害方出庭要求法官取消保護令。

有條件的保護令可允許被告回家，但不能再威脅另一方，否則會再度被抓。無條件的保護令則禁止被告回家，甚至禁止跟對方通電話、發傳真、發電子郵件，也不能通過第三者同對方接觸，讓被告跟家庭完全隔離。嚴重情況下，保護令可持續數月甚至一年，有時會導致夫妻關係徹底破裂、家庭解體。

四、出境游應事先了解當地法律法規，發生家庭矛盾要妥善處理，不要觸犯法律。

旅途中如發生家庭矛盾應做好溝通，妥善處理。文明旅遊，安全出行，自覺展現並維護中國遊客的良好形象。

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關鍵字：大陸駐紐約總領館,中國駐紐約總領館,出遊,境外旅遊

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