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打造新時代內容品牌　蘋果仁創辦人呂哲宇分享妙招

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▲蘋果仁創辦人呂哲宇。（圖／字媒體提供）

▲蘋果仁創辦人呂哲宇。（圖／字媒體提供）

記者姚惠茹／台北報導

網路時代助攻自媒體興起，知名生活科技媒體平台「蘋果仁」創辦人呂哲宇就是最好的案例，對於如何成功打造指標內容品牌，呂哲宇分享，創作是為滿足人們對某項知識的需求，當人碰到問題就馬上想到找你，平台就成了品牌。

對於傳統媒體數位轉型的觀察，呂哲宇表示，現在群眾的閱讀市場越來越分眾，是聚焦型的媒體時代，專注在某個領域精闢的產出將會帶來影響力，傳統媒體轉型，需要切成許多小小的，深入經營某個領域的專業媒體，當產出的文章夠深，評論解析夠精闢，即使題目偶有重複，只要屬性夠明確，依然可以做出差異化。

其實呂哲宇的創作起源，來自於23歲那年，爸爸送給他第一台iPhone，那時熱衷玩音樂，透過手中的蘋果系統進行數位音樂創作，並開始在網路上爬文，把所有跟蘋果相關的音樂創作文章大量的閱讀，並在自己學會之後，用文字整理心得在網路上分享。

▲蘋果仁創辦人呂哲宇。（圖／字媒體提供）

呂哲宇分享，這個無心插柳，卻意外建立起他每日不間斷的寫作習慣，問他要怎樣打造出令人喜愛並持續閱讀他文章的習慣，呂哲宇說，用這個族群聽得懂的語言，思考對方的需要，後來呂哲宇的創作漸漸被看到，從一篇一、二千元的稿費開始，秉持「簡單的事重複地做」每天花固定花三到五小時閱讀、每日發文至少三篇持續了好多年，直到自己架站。

至於打造內容品牌的創作心法，呂哲宇也分享自己的做法，像是用創意的生活題材去分享專業的內容，或是堅持並大量創作，自己至今已累積6000篇以上文章，並且持續每天發文三篇長達五年，再來則是在生活中，無時無刻都能將每一件事思考如何與品牌連結，最後則是寫文前調查人們所關注關鍵字，建立出引言與創作的模板，讓寫作更有效率。

「蘋果仁」在2017年與字媒體進行內容授權與一站式廣告代管合作，呂哲宇表示，字媒體帶來最大的幫助，就是讓自己可以專注在創作上，因為字媒體協助了「蘋果仁」進行廣告配置的調整，轉換Google聯播網等相關更新，讓原本獲利就持續而穩定的他，很快的又向上成長10%營收，讓呂哲
宇能更專注的在內容創作上。

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