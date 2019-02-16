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稱脫歐讓英國一絲不掛 前外相強森之妹電視上真的脫！

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▲前外相強森之妹蕾秋在Sky電視台的政論節目上真的的脫！(圖／Sky TV截圖)

▲前外相強森之妹蕾秋說到脫歐，就真的脫！(圖／Sky TV截圖)

國際中心／綜合報導

英國保守黨議員、前外相強森(Boris Johnson)是著名脫歐派，強烈主張「硬脫歐」。之前還因為不滿首相梅伊(Theresa May）的「軟脫歐」方案，憤而去外相職位。

強森有一個妹妹叫蕾秋(Rachel Johnson)，是藉名記者兼專欄作家。她也非常關心脫歐議題，不過跟哥哥不同，她是鐵桿「留歐派」。

蕾秋周四(14日)晚上了「天空新聞」(Sky News)直播的政論節目《說話算話》(Pledge)，談論有關英國「脫歐」的問題。未料說著說著，她竟然在節目中真的當眾脫了，讓在場的主持人和其他來嘉賓一臉錯愕！儘管電視臺對節目的畫面做了馬賽克處理，然而在場的主持人和嘉賓都一翻兩瞪眼、想不看都不行！

53歲的蕾秋表示，她的奮力一脫，是為了響應親歐盟活躍分子、劍橋大學經濟學教授貝特曼(Victoria Batemen)的大膽之舉。貝特曼本周稍早前分別在BBC第4電台及《早安英國》(Good Morning Britain)節目中先「脫」奪人，贏得了廣泛注意。

蕾秋劍及履及、馬上跟進。蕾秋說：「我們遇到了瓶頸，據我所知，如今有關脫歐的評論很難引起別人的關注。」所以，為了吸引人們關注，她誓言，以後每談「脫歐」一次，她就脫一次！蕾秋用「赤裸裸」的方式表達自己的觀點：「脫歐會讓英國變得「一絲不掛」，此舉同時也是為了向貝特曼致敬。

本周稍早前，貝特曼在《早安英國》節目中半裸出鏡，僅在胸前寫上脫歐害英國赤裸裸」（Brexit Leaves Britain Naked）字句。她指「脫歐」就像是「國王的新衣」，會讓英國的經濟約點完全暴露。全無保障。

▲前外相強森之妹蕾秋在Sky電視台的政論節目上真的的脫！(圖／Sky TV截圖)

貝特曼在BBC節目中先「脫」奪人，贏得廣泛注意。(圖／BBC截圖)

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關鍵字：脫歐,Rachel Johnson,Boris Johnson

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