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陳師孟：扁說沒有追到「真正黑手」　不需要彈劾

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▲▼監委高涌成、陳師孟、蔡崇義。（圖／記者楊亞璇攝）

▲監委高涌成、陳師孟、蔡崇義。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

監委陳師孟、高涌誠及蔡崇議14日針對扁案更換承審法官提出調查報告，認定北院刑事庭審核小組成員、刑一庭長陳興邦「主動介入」協調併案，陳興邦找原受命法官何俏美談1.5小時，威脅她提出簽呈併案，何俏美在過程中甚至委屈地哭了，不過陳興邦卻沒遭彈劾，陳師孟對此表示，陳水扁向他表達，不需要彈劾。

媒體詢問，監委沒有進行彈劾？蔡崇義表示，因為已經超過10年時效性，彈劾陳興邦也不一定過，縱然過了也對陳水扁沒有什麼影響。他強調，調查報告有499頁，都將來龍去脈一一整理記錄。

▲▼監委蔡崇義。（圖／記者楊亞璇攝）

陳師孟則說，此案約詢12位法官，諮詢2位法官，有些人來了2次，總共有16、17人次，細節都記錄在報告中，去年12月25日需要提出彈劾，否則超過10年就沒有效力，但當時在追案外案，不過現在已經決定放棄那樁案外案。

陳師孟並透露，「我個人有跟陳前總統聯繫，我想知道說，他要不要我們趕時效，在12月25日以前對陳興邦庭長提出彈劾，他一口跟我講說不需要」，阿扁認為，除非找出「背後真的黑手」，否則不需要再追究一位已經退休的庭長，「對還他（扁）公道這個事上面，不差這個東西。」

高涌成認為，不彈劾也是為了讓歷史史料有曝光的機會，監察院不公開透明，因為如果不彈劾案未通過，此案將「船過水無痕」，當這個彈劾案不過，在檢察院的資料就是零，這些歷史資料就不會公佈，不彈劾反而讓此案能見天日。

▲▼監委高涌成。（圖／記者楊亞璇攝）

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關鍵字：陳水扁,彈劾,陳師孟,陳水扁

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