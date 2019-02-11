上網吃到飽、通話限時快閃299優惠　亞太讓你天天都過年

▲亞太電信限時快閃299優惠方案，上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信網路門市農曆金豬年後第一波大禮，推出限時快閃優惠讓您繼續過年。亞太電信指出，消費者的上網吃到飽、通話需求統統滿足只要299元，而且不用綁長約。

亞太電信網路門市快閃活動，打出月租費只要299元，綁約12個月即享「上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送」的優惠，讓飆網跟暢聊不設限；即日起到2019年2月28日 24:00止，無論新申辦/攜碼用戶，只要申辦成功，立即享有每月不限速上網吃到飽，網內語音免費，同時再享網外/市話1000分鐘免費打。

且除了門號優惠外，亞太電信再推出家電配件商品加價購，多項最夯、需求最大的3C精品、品牌家電和實用配件，加購優惠5折起。首推亞太電信Gt TV機上盒影視包，原價2,987元，加購價只要1,850元，即可帶回OVO機上盒+GtTV電視服務，160台優質節目隨您看。

此外，加購好康商品還有品牌家電3M 空氣清淨機，克立淨過敏兒專用桌上型清淨機、歌林無線除塵蟎機、Drinkmate氣泡水機、美國漢美馳健康蒸蛋器、Discovery 26吋拉鍊行李箱以及日本SEKC 二合一無線充電盤等二十多項優惠商品。

▼亞太電信限時快閃299優惠方案。（表／亞太電信提供）