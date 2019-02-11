30萬牛屍躺滿海岸！澳洲遇118年最大洪災　牛羊都被沖走

▲ 從直升機空拍影片中可以看到，整片紅土遍布許多倒地的白牛屍。

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）北部前陣子才面臨乾旱威脅，近日卻遇上118年來最嚴重的洪災，引發山崩和洪水，已造成30萬牲畜損失，從空拍照中也可以看到一頭頭骨瘦如柴的牛屍遍布整片海洋和陸地，嚴重影響當地農民生計。

根據ABC Local報導，昆士蘭州約有1100萬頭牛，幾乎佔澳洲一半的生產量，然而卻在上周遇上百年來最嚴重的洪災。當地農村救援慈善機構的人員奧爾德（Charles Alder）表示，前一周農民還在面對乾旱，努力餵活牲畜們，現在卻看到一頭頭牛羊「被洪水沖走」，損失可能約達數千萬美元，這真的非常痛苦。

雖然還沒有確切的牛隻死亡數量，但當地協助農民組織「AgForce Queensland」執行長麥可（Michael Guerin）表示，這場災難史無前例，已經嚴重影響人類和動物的生存福利，受到洪水侵襲的動物們正處於飢寒的狀況。從照片中可以看到，許多瘦弱牛隻倒在地上，只能靜靜地等待救援隊抵達。

除此之外，昆士蘭近日連續7天豪雨累計雨量超過1公尺，導致洪水淹沒當地許多民宅、學校和機場，掩掉了約2000萬公頃土地，連原本居住在沼澤中的鱷魚和毒蛇，也隨著洪水入侵當地城市中心。

總理史考特·莫里森（Scott Morrison）表示，從圖片中可以看到昆士蘭北部發生的災難性場景，預計會有成千上萬的庫存損失，因此政府已決定將補助金提高至1億美元（約新台幣），並加上300萬美元的精神賠償費，用來幫助農民度過難關。

據悉，在災難性的洪水持續發威後，已經有約50輛救難卡車抵達災區現場，各地也陸續動員展開救難行動，農民們也自行組成就難隊前，前往災區空投飼料，救援還沒有餓死的牲畜們。