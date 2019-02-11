　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

30萬牛屍躺滿海岸！澳洲遇118年最大洪災　牛羊都被沖走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 從直升機空拍影片中可以看到，整片紅土遍布許多倒地的白牛屍。

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）北部前陣子才面臨乾旱威脅，近日卻遇上118年來最嚴重的洪災，引發山崩和洪水，已造成30萬牲畜損失，從空拍照中也可以看到一頭頭骨瘦如柴的牛屍遍布整片海洋和陸地，嚴重影響當地農民生計。

根據ABC Local報導，昆士蘭州約有1100萬頭牛，幾乎佔澳洲一半的生產量，然而卻在上周遇上百年來最嚴重的洪災。當地農村救援慈善機構的人員奧爾德（Charles Alder）表示，前一周農民還在面對乾旱，努力餵活牲畜們，現在卻看到一頭頭牛羊「被洪水沖走」，損失可能約達數千萬美元，這真的非常痛苦。

雖然還沒有確切的牛隻死亡數量，但當地協助農民組織「AgForce Queensland」執行長麥可（Michael Guerin）表示，這場災難史無前例，已經嚴重影響人類和動物的生存福利，受到洪水侵襲的動物們正處於飢寒的狀況。從照片中可以看到，許多瘦弱牛隻倒在地上，只能靜靜地等待救援隊抵達。

除此之外，昆士蘭近日連續7天豪雨累計雨量超過1公尺，導致洪水淹沒當地許多民宅、學校和機場，掩掉了約2000萬公頃土地，連原本居住在沼澤中的鱷魚和毒蛇，也隨著洪水入侵當地城市中心。

總理史考特·莫里森（Scott Morrison）表示，從圖片中可以看到昆士蘭北部發生的災難性場景，預計會有成千上萬的庫存損失，因此政府已決定將補助金提高至1億美元（約新台幣），並加上300萬美元的精神賠償費，用來幫助農民度過難關。

據悉，在災難性的洪水持續發威後，已經有約50輛救難卡車抵達災區現場，各地也陸續動員展開救難行動，農民們也自行組成就難隊前，前往災區空投飼料，救援還沒有餓死的牲畜們。

ET快訊
阿翔親送兒子上學…一到校門秒崩潰！老婆：怕他把我休了
快訊／全台50家工會怒圍松機「挺機師罷工！」轟華航打壓
高雄人轉職問「台北6萬vs.高雄4萬」？網勸：前者買不到未來

關鍵字：昆士蘭,Queensland,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

須等151年才能發完綠卡！國會提案取消各國工作綠卡限額　

「反川普大將」華倫宣布參選2020　狠嗆：總統可能會坐牢

用「2公尺巨蛇」纏身逼供！　印尼警偵訊竊盜犯出奇招

伴屍6月！變態女槍斃老公後肢解藏家中　親兒發現「長蛆屍箱」嚇瘋

韓國會議長稱「天皇應向慰安婦謝罪」　日外長怒嗆：小心說話

「渾圓美胸」包不住！性感網紅暖心救浪浪...網讚翻：人美心更美

12歲女孩甜笑50秒念完「全世界最長姓名」！1000字母驚呆觀眾　　

報復妻子離家出走！　狠父毒死1歲雙胞胎兒再服毒自盡

擁無敵地中海景房只要1歐元　義大利官員電話接到手軟

潦草代表創造力！　日研究：字跡像鬼畫符的都是天才

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

須等151年才能發完綠卡！國會提案取消各國工作綠卡限額　

「反川普大將」華倫宣布參選2020　狠嗆：總統可能會坐牢

用「2公尺巨蛇」纏身逼供！　印尼警偵訊竊盜犯出奇招

伴屍6月！變態女槍斃老公後肢解藏家中　親兒發現「長蛆屍箱」嚇瘋

韓國會議長稱「天皇應向慰安婦謝罪」　日外長怒嗆：小心說話

「渾圓美胸」包不住！性感網紅暖心救浪浪...網讚翻：人美心更美

12歲女孩甜笑50秒念完「全世界最長姓名」！1000字母驚呆觀眾　　

報復妻子離家出走！　狠父毒死1歲雙胞胎兒再服毒自盡

擁無敵地中海景房只要1歐元　義大利官員電話接到手軟

潦草代表創造力！　日研究：字跡像鬼畫符的都是天才

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

人妻「婚後2年」愛上伴郎！帶1歲兒親密同居　夫淚崩：求你回家

卸任後首度接受專訪　賴清德新年三願望：讀書、睡覺、釣魚

里約奧運桌球銅牌水谷隼讚新人輩出：已做好準備無緣東京

警尋回失智翁　溫馨叮嚀膝蓋疑似跌倒受傷民感動

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

到男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

26歲女陪「糖爹」滾床單　年賺..

男約會穿UNIQLO！她「失望..

女主播胸前垂一大根　網友全笑崩

每次500毫升　她亂抽兒子血5..

老公擁5妻夢碎　染愛滋病上吊亡

豪放女只穿「淡粉薄背心」上街

逆子為錢財　竟割喉肢解有錢老媽

陸女怒潑員警一身豆花　引發公憤

他打蜘蛛喊怎麼不死　鄰居嚇到報..

想安樂死被拒　他搶銀行誘警開槍

跟蹤女同學扯下短褲　陸生恐被遣..

脫歐前出包　渡輪公司被爆沒船

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

狂女剁碎男友「人肉炒飯」送鄰居..

更多熱門

相關新聞

正妹養雞當寵物　網讚畫面超美

許多人家裡養的毛小孩多半是貓咪狗狗，更稀奇一點可能是蜥蜴、蝸牛、蛇之類的，而這位澳洲正妹養的，卻是一隻母雞，在網路上分享他們一起分享生活的各種照片，讓人印象非常深刻。

動物園募集前任的名字　為最毒蛇命名

大陸富豪黃向墨：一個中國符合澳洲法律

紐航飛上海班機　出發後突回頭

14歲少女肚子大如懷孕…竟是致命10公斤卵巢瘤

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛結束化療

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面