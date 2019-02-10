想當先發幹大事　林書豪不排除要求買斷　

▲林書豪。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

過了日前的交易大限，NBA球員若能在3月1日前找到新東家就還能出戰季後賽。台裔NBA球星林書豪雖然沒被交易依舊留在老鷹，但他表示只要能找到上場更多的機會，不排除要求買斷。

談到日前的交易，林書豪表示在他心中大概感覺有10%的機率被老鷹送走。「我不覺得我有很大的機會被交易，但我想這是我生涯最有可能的時刻了。」現在除非球員特別要求買斷，否則老鷹並不會主動進行任何動作。

「除非有什麼異動，否則我依舊全心全意為老鷹付出。我每天努力奮戰，最近我們也打得不錯。在過去25場比賽我們贏了12場，慢慢打出屬於我們的東西。我只想保持健康享受比賽，其他事就交給經紀人處理。」林書豪說。

儘管如此，林書豪在老鷹場均出賽19.6分鐘是菜鳥球季後的新低，替補也不是他最想要的位置。「我會盡全力把教練給我的工作做好，但這不表示我不想爭取先發，獲得更多上場時間，在比賽中扮演更重要的角色，這是我真實的想法。」

不過林書豪的合約將在本賽季結束後到期，缺少上場時間表現，將成為他爭取肥約的不利因素。被問到是否想繼續留在亞特蘭大，他自己也沒辦法給出明確答案。「如果你問我想留在這裡或是去其他球隊，第一，我不知道其他隊的狀況，但我能跟你說我享受待在這裡，我也拿出穩固的表現。」

「雖然上場時間是生涯新低，但我把僅存的上場時間發揮到淋漓儘致。只要我還是老鷹的成員，球團希望我留在隊上，我就會持續盡我所能打球，這是職業球員該做的。」



