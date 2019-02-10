四億陸客過年出國旅遊　不愛「血拼」名牌瘋「深度」

▲日本免稅店歡迎陸客使用行動支付。（圖／翻攝環球網科技）

記者蔡浩祥／綜合報導

農曆春節已進入尾聲，據大陸多家線上旅遊平台預測，今年陸客出境遊價格比去年高一成，出遊人數卻多出三成，人均消費突破人民幣萬元。不同的是，近年陸客旅遊已從過去強調「購物」，逐漸轉為富有內涵的深度旅遊。

攜程網等各大線上旅遊平台預測指出，今年春節期間有四億大陸旅客出遊，其中約七百萬人次出境遊，涵蓋九十六個國家和地區的九百多個旅遊目的地。

值得關注的是，以前陸客對名牌商品盲目「買買買」少了，更注重實際需求和喜好，也更願意購買當地特產。

新華社報導，除傳統跟團旅遊，自由行旅客也不斷增多。美食之旅、戶外徒步之旅、健康養生之旅、極地探險之旅等行程，更是受到相當歡迎。

▲不僅出國旅遊，近年陸客來台觀光旅遊模式改變。（圖／記者陳政錄攝）

報導稱，隨著旅遊型態轉變，陸客開始不要中式團餐而要體驗西餐；購物不再緊盯大牌名牌，而是以紀念品和手信為主；看景不再走馬觀花，更願逛逛小街小巷，走進當地傳統市場，感受國外食材菜價。

今年春節出遊，東南亞、海島等有簽證便利措施的短途旅遊，成為陸客最集中的海外旅遊目的地；其中，泰國、越南、柬埔寨等國和既免簽又實行落地簽的印尼等表現亮眼。

另外，香港「一橋一鐵」（高鐵和大橋）兩個超級工程也給旅遊帶來巨大動能，春節期陸客赴港持續增長。

長途旅行方面，澳洲、紐西蘭，中東非的杜拜、阿拉伯聯合大公國、埃及等，熱度都上升；耶誕假期以來，冰島、芬蘭、義大利、西班牙、土耳其等深度遊產品火熱。大量遊客選擇一國遊，而非一次到訪歐洲七、八個國家，深度遊成為陸客新選擇。