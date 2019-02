巴瑤族「水下憋氣13分鐘」關鍵曝！擁有特殊基因脾臟大50％

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

你可以在水中屏住呼吸待上多久時間呢?全世界僅存的海洋遊牧民族「巴瑤族」(Bajau)可以在水下70公尺憋氣停留13分鐘,一天長達8小時待在大海之中,潛水能力相當驚人。根據去年一份研究發現,巴瑤族人長時間潛水的關鍵秘密正是比一般人大上50%的脾臟,是這群「海上吉普賽人」過去幾百年、甚至數千年以來基因突變的演化結果。

巴瑤族生活在馬來西亞、菲律賓、印尼海域附近,住在高腳船屋,世代以捕魚、採集珍珠為生,生活所需全部都來自海洋。族人不需要準備特殊裝備,只要戴上護目鏡就能一口氣下潛到70公尺深的地方,待上好幾分鐘,尋找貝殼類海產或是捕章魚。

▲ 印尼巴瑤族部落漁民家族。(圖/達志影像/美聯社)

長期以來,科學界始終想要一窺巴瑤族潛水的秘密。就在哥本哈根大學地球遺傳學中心的依朗拉多(Melissa Ilardo)看過先前的海豹等水生哺乳動物脾臟較大相關研究後,她也開始猜想擅長潛水的人類是否具有相同特性。

為了解開謎題,依朗拉多實地走訪印尼好幾次。她提到,「第二次去的時候,我帶了一台攜帶式超音波儀器還有唾液收集工具,拜訪幾戶人家」,希望能藉由採集基因樣本及超音波檢測結果,找出其中奧妙。

▼ 脾臟可以存放攜帶氧氣的紅血球,在人下潛的同時,壓力會把紅血球送出,讓身體不致缺氧。而脾臟越大,可以儲存的紅血球越多,有助於長時間潛水。

