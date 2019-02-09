罷工第二天已逾400機師響應！工會曝：華航為維持運量「減員派遣」

▲機師工會理事長李信燕勞資協商會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師工會罷工進入第二天，9日下午3時將行勞資協商，機師工會行前表示，截至1時30分為止，已經收到超過400張機師檢定證，對航班影響持續擴大。工會理事長李信燕也揭露，罷工後華航號稱維持九成以上運量，但其實已經悄悄「減員派遣」，原應有4名飛行員執勤的航班改為3人派遣，也就是為了運量而妥協降低飛行安全。她表示相當痛心，下午勞資協商「飛行安全」將作為底線，等通過再來談。

桃園市機師工會華航分會8日啟動史上首次罷工，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，參與的機師必須至定點交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機。經協調勞資雙方，交通部已敲定9日下午3時展開座談，資方將由華航總經理謝世謙代表，勞方將由機師工會理事長李信燕代表，另也將邀勞動部及桃園市政府勞動局出席。

▲華航罷工繳交檢定證已超過四百張。（圖／記者呂佳賢攝）

機師工會理事長李信燕9日下午1時30分於松山機場舉行記者會時表示，目前已經收到超過400份檢定證，代表至少400人罷工，接下來對航班影響範圍會擴大。但他們也接獲消息，自昨天開始罷工，華航號稱維持九成運量，其實悄悄在派遣上進行調度。前艙飛行員執勤原應4人派遣，華航改為3人派遣以達航班正常運行，在他號稱達到九成以上運量，已經悄悄減低大家飛行安全保障。

李信燕情緒激動的說，工會一直倡導飛行安全、避免疲勞航班，華航未思改進，更用「減員派遣」方式運作，為了航班運行在飛行安全調整妥協，這是華航現在的態度。她甚至反問，和這樣的航空公司進行協商，他們的言論還可相信嗎？雖然工會仍會前往協商，也將在會中嚴正主張聲明此事。至於勞資談判樂觀與否？李認為要看資方態度。

機師工會此次提出五大訴求，包括過勞航班增派人力、保障國籍機師招募與培訓、禁止秋後算帳及搭便車、撤換破壞勞資關係主管、比照長榮航空保證第13個月全薪。外界關心工會協商底線，至少要達成哪些項目才會停止罷工，李信燕說，等與飛行安全相關的項目通過再來談。

華航方面則發出聲明指出，公司機師派遣多優於AOR規則。此次因應機師工會罷工，為維護旅客權益，仍在遵守法規的安全規範下，依照人力及航班實際情形進行調派，絕無機師工會所說犧牲飛安的狀況。此外，長程航班都會排機師輪休，與機師工會所說的疲勞狀況與事實有違。

9日上午8時依據華航資料，桃園機場9日共有9個航班取消（含出境4個航班，及入境5個航班），受影響旅客人數約為1028人。

▲華航機師罷工首日，工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）