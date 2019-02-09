費玉清封麥　陸網友嘆「葷段子」不再只能腦補

▲ 費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

大陸中心／綜合報導

出道46年，外號「小哥」、「九官鳥」的費玉清將在今年退出演藝圈，未來不論真人秀、春晚邀約，都不再考慮，但是他的招牌橋段「黃色笑話」卻讓許多大陸網友不捨，紛紛淚喊「以後再也聽不到他的葷段子（黃色笑話）了，感覺有點捨不得」、「沒歌聽一回事，沒段子才是大事」。

費玉清除了歌聲動人，主持節目放得開，模仿誰就像誰、搞笑不低俗，能收能放；隨口就來源源不絕的黃色笑話，也讓他得到「秀場黃帝」的稱號。他的黃色笑話還分等級，有的可以在電視節目上播出，有的只限秀場。更有網友整理出費玉清的黃色笑話合輯，在網路上廣為流傳，而「污妖王」、「費玉污」的名號也從此跟著他。

▲費玉清當年演唱寂寞 。（圖／翻攝台視）

對於費玉清要退出演藝圈一事，許多大陸網友表示，「費玉清老師給我的印象就是謙謙君子，穿著西裝唱歌，衣束整潔乾淨，聲音溫柔，捨不得他退圈啊」、「看到費玉清就想笑，舞姿還特別滑稽！很有意思的一個藝人！」；還有網友淚喊「答應我，段子別停」、「哈哈哈不捨費玉污」、「還真的有點不適應沒有費叔這個老司機」。

費玉清封麥演唱會8日在台北小巨蛋登場，他開場就致詞表示，「各位親愛的女士大家好，今天還是大年初四，我在這裡跟各位拜年，祝福各位佳節愉快。在這個特別的日子裡，這是我巡迴台北演唱會的第一場，也是我這麼多年來站在舞台上，在台灣第172場表演，在台灣唱了這麼多年，將近40年來的時間，但是今晚的演出，就有點不太一樣，心裡有一點說不出的滋味和感覺，好像跟平常唱不太一樣，好像時間越來越緊迫，既然說下了『封麥』這句話，除了心情有點混亂外，這裡面還是有很多我想跟大家說的話。」

▲費玉清。（圖／記者張一中攝）

當費玉清唱到招牌《晚安曲》時，忍不住淚灑1分鐘，並感性地表示，「謝謝大家，謝謝大家這麼多年的厚愛，謝謝，首先我們要感謝所有合作團隊」。費玉清現場邀請團隊站起來，接受觀眾掌聲，他接著說，「我先下去整理一下情緒好嗎？謝謝」。

▲費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）