泉州推出鼓勵台商投資44條　重點培育精密機械、半導體等產業

▲泉州推出鼓勵台商投資政策，將重點培育高科技產業。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省泉州市為了打造海峽西岸總部台商投資聚集區，於今年推出44條鼓勵台商投資的政策，內容分為鼓勵台商投資、擴大經濟合作、支持台胞實習就業創業、深化交流交往、方便台胞安居樂業5大部分，期望能吸引更多台商、台胞來到泉州投資與就業。

泉州台商投資區推出的《關於進一步鼓勵台商投資與開展經濟社會文化交流合作的意見》共有44條內容，其中鼓勵台商投資的項目有13條，包含鼓勵台商投資區重點培育精密機械、半導體、集成電路、軟件與信息服務產業、生物科技等產業；支持有實力的台商或台商協會牽頭以台灣地域或產業抱團形式，開發工業地產，建設孵化園、園中園、科技園等，自主招商；支持台商投資健康、醫療、教育、養老、文創、酒店、金融、商貿等產業，策劃生成一系列有台資台味項目等。

擴大經濟合作方面有10條，包含支持台資企業採用先進適用的新技術、新設備、新工藝和新標準實施技術改造，對年納稅額50萬元及以上的企業，建設符合國家產業指導目錄和泉州台商投資區產業規劃的工業項目，且當年新引進的生產性設備投資額50萬元及以上的，按新引進生產性設備投資額5%給予獎勵等。

支持台胞來區實習就業創業的有8條，包含對符合《泉州台商投資區引進台灣人才暫行辦法》規定條件的台灣人才，按每年繳納的個人所得稅的區級地方留成部分的60%予以返還，最高不超過8萬元；同時，每年提供一次泉台往返交通補貼，單程報銷最高不超過2000元等。

深化交流交往的有6條，包含實施對台交流「五百工程」。開展對台教育、文化、醫療、科技、農業五大領域的雙向交流活動，每個領域每年的交流人數各100人次以上（其中首次來到大陸的台灣同胞比例不低於30%），泉州台商投資區財政對來大陸參訪交流的台胞予以往返交通和食宿的補助，以四天三夜為基準，每人每次補助3000元等。

方便台胞安居樂業的有7條，包含來泉州台商投資區工作的台灣同胞可以按照規定參加“五險一金”，享受與本地居民同等勞動保障待遇。台灣同胞繳交的住房公積金、基本養老保險個人賬戶儲存額，在大陸離職時經個人申請可以依據相關規定一次性支取等。