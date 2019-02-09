30年老至善公園整裝再出發　過年飽餐後放風好去處

▲至善公園全新亮相。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

士林地區的老牌公園至善公園近期完成整修，保留了大面積的草坪與綠地空間，並更新入口廣場、園路舖面同時植栽綠美化、大草坪，公園內還有羽球場、公廁、涼亭、座椅、體能設施、水池、排水系統等多項設施，其中紅土五星級跑道更吸引不少愛好跑步者來朝聖，絕對是新春9天年假的好去處，體驗一場水與綠的對話，帶毛小孩來放風奔跑、野餐。

位於士林區外雙溪畔的至善公園，自民國74年開闢至今已逾30年，多項設施已經老舊不堪使用，公園表土也有硬化情形，工務局公園處特地進行全面整修更新。公園處長黃立遠表示，台北市政府近年積極營造環境永續的主題綠意空間，提供市民舒適及富有生態的綠環境，至善公園跟一般都市公園不同之處，在於大尺度的空間感及水與綠的環境，許多到訪民眾也是被這樣的環境特質深深吸引，於是在規劃設計之初便不多做人工修飾，保留大面積的草坪與綠地空間，同時透過河畔空間及生態水池的建置，重新縫合水與綠，讓民眾可以對自然產生互動體驗。

公園處工務科長洪鳳琴指出，至善公園是北市少數具有紅土跑道的公園，且因緊鄰外雙溪畔，上方有大榕樹可供遮蔭，透過公園更新工程，特地將過去積水、過於堅硬的路段，以透水工法進行改善，並在沿線增加休憩及眺望雙溪河畔美景的平台及涼亭，不少愛好跑步的民眾均表示，公園更新後這裡成為臺北市五星級的跑道。

除此之外，透過這次更新工程將已使用30餘年的老舊設施進行全面性的改善，包含入口廣場、園路舖面、植栽綠美化、大草坪、羽球場、公廁、涼亭、座椅、體能設施、紅土慢跑道、水池、排水系統等均做更新改善，並透過生態水池及雨水回收裝置，將雨水儲集與再利用，同時達成了「區域滯洪」及「海綿城市」兩項重要目標。

公園處園藝管理所主任賀綺華則說，至善公園早期是外雙溪南側一片草原夾雜的農田，農田灌溉渠道取自外雙溪之水源後漫延，因應其環境資源及歷史脈絡，這次利用更新工程特地重塑成為水車生態公園。除此之外，更改造了荷花池，成為攝影家補捉荷蓮之美的最佳場域。

全新改造後的至善公園，保留了綠意盎然的環境同時也建構完善的休憩設施，公園內西側大草坪同時也是假日野餐的好地點，而且還可同時到訪沿線雙溪自行車道及欣賞外雙溪畔景色，已經成為通往故宮博物院的旅遊線上一座兼具人文及生態的魅力公園。