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外掛4枚導彈18公里射程　南海小船殺手「直-9D」艦載直升機

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攜帶4枚導彈的直-9D艦載直升機首次以滿掛載狀態亮相中國海上閱兵式。（圖／翻攝自央視）

▲攜帶4枚導彈的直-9D艦載直升機。（圖／央視）

軍武中心／綜合報導

央視先前曾報導一款掛載4枚反艦導彈的直升機「直-9D艦載直升機」，該機的服役將中國艦載直升機的作戰用途由先前的空中偵察、反潛，擴展到了以導彈攻擊敵方水面目標，豐富了中國海軍水面艦艇的作戰手段與方式。

這款被稱為南海「導彈艇殺手」的直升機，可使用機載雷達自行搜索目標，快速飛行到敵方導彈艇、巡邏艇視距外發動攻擊，成為了南海周邊大量小型水面艦艇的最大威脅。

據《中華網軍事》報導，直-9D是在中國直-9C型艦載直升機的基礎上做改進研發而來，基本性能包含，最大起飛重量4100公斤、最大載重1900公斤、最大外掛重量1600公斤、最大飛行時速305公里、巡航時速250至260公里，實用升限6000公尺，續航時間4小時；直-9D配備的反潛導彈為「鷹擊-9」輕型反艦導彈，飛行速度約0.8馬赫，有效射程為18公里，這一射程可以讓直-9D在近程防空導彈射程外，主動發動攻擊。

▼直-9C艦載直升機。（圖／中新網）

▲▼直-9C艦載直升機。（圖／中新網）

其中直-9D與直-9C最大的不同在於，直-9D的中部位置增加了彎梁式掛架，分別有4個外掛點可攜帶4枚導彈，在必要的情況下，也可以攜帶魚雷、執行反潛任務。不過由於直-9D的載重能力有限，不能同時攜帶反艦和反潛作戰的武器及設備，在執行反艦作戰任務時還需卸載吊放聲納等搜潛設備，也不能夠同時掛載反艦導彈和反潛魚雷。

目前多數的南海周邊國家都還是裝備著大量導彈艇、巡邏艇等小型水面艦艇，都期望在戰鬥的時候能夠發揮自己「速打速跑」的特點，但遇上中國完善的海軍作戰體系和直升機空艦導彈，這些小目標一旦進入戰區就會被預警機、偵察機發現，在還沒發動進攻之前，老早就已先被直升機、固定翼戰機和水面戰艦的多次反艦導彈攔射。

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