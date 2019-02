一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

▲世界衛生組織更在去年夏天,將「電動遊戲失調症」列為新型心理疾病。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

一間大型科技中心「西雅圖市區」(Suburban Seattle)裡的一間會議室裡,8個年輕人坐在一起圍成一個圈,彆扭地準備開始自我介紹,場景有些像美國電影裡會出現的勒戒互助會,但氣氛似乎又有點不太一樣,「大家好,我的名字是克里斯汀,我有網路與科技成癮。」

來自懷俄明州的20歲大學生克里斯汀(Christian),患有創傷性的腦部損傷,依靠大麻與線上遊戲「治療」他的憂鬱症、28歲的賽斯(Seth)在開車撞傷哥哥後,每天透過線上遊戲來麻痺愧疚感、21歲的威斯(Wes)每週打電動超過80小時,不正常的作息與飲食,讓他瘦了十幾公斤,也不再去上課。網路與科技成癮,不是一般人所想像的愛上網、愛玩線上遊戲、滑手機滑不停,對這些成癮的人來說,這些科技嚴重阻礙了他們的日常生活,不論是工作還是生活起居,長期與外界隔絕,引發憂鬱症,甚至混雜焦慮症。

曾是工程師的蕾伊(Cosette Rae)在西雅圖成立了「reSTART Life」復健中心,他是美國少數專治網路科技成癮的治療中心之一,透過「12步計畫」(12-step program)幫助病人利用12個步驟脫離網路。蕾伊認為科技成癮就像是新社會的敵人,事實上是否該用「成癮」來形容依賴科技產品、重度上網,在心理學界都還有爭議,不過很多醫生也都同意,科技使用與患者所遇到的問題都緊緊相連。世界衛生組織更在去年夏天,將「電動遊戲失調症」(gaming disorder)列為新型心理疾病。

In suburban Seattle, ‘tech addicts’ seek solace in 12-steps and rehab. Read more from @irvineAP here: https://t.co/dTxe1rAeFZ pic.twitter.com/zoJ0OO708f