一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

▲世界衛生組織更在去年夏天，將「電動遊戲失調症」列為新型心理疾病。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

一間大型科技中心「西雅圖市區」（Suburban Seattle）裡的一間會議室裡，8個年輕人坐在一起圍成一個圈，彆扭地準備開始自我介紹，場景有些像美國電影裡會出現的勒戒互助會，但氣氛似乎又有點不太一樣，「大家好，我的名字是克里斯汀，我有網路與科技成癮。」

來自懷俄明州的20歲大學生克里斯汀（Christian），患有創傷性的腦部損傷，依靠大麻與線上遊戲「治療」他的憂鬱症、28歲的賽斯（Seth）在開車撞傷哥哥後，每天透過線上遊戲來麻痺愧疚感、21歲的威斯（Wes）每週打電動超過80小時，不正常的作息與飲食，讓他瘦了十幾公斤，也不再去上課。網路與科技成癮，不是一般人所想像的愛上網、愛玩線上遊戲、滑手機滑不停，對這些成癮的人來說，這些科技嚴重阻礙了他們的日常生活，不論是工作還是生活起居，長期與外界隔絕，引發憂鬱症，甚至混雜焦慮症。

曾是工程師的蕾伊（Cosette Rae）在西雅圖成立了「reSTART Life」復健中心，他是美國少數專治網路科技成癮的治療中心之一，透過「12步計畫」（12-step program）幫助病人利用12個步驟脫離網路。蕾伊認為科技成癮就像是新社會的敵人，事實上是否該用「成癮」來形容依賴科技產品、重度上網，在心理學界都還有爭議，不過很多醫生也都同意，科技使用與患者所遇到的問題都緊緊相連。世界衛生組織更在去年夏天，將「電動遊戲失調症」（gaming disorder）列為新型心理疾病。

In suburban Seattle, ‘tech addicts’ seek solace in 12-steps and rehab. Read more from @irvineAP here: https://t.co/dTxe1rAeFZ pic.twitter.com/zoJ0OO708f — AP Business News (@APBusiness) 2018年12月26日

蕾伊表示，來復健中心求診的人，通常也都伴有嚴重的酒精或是藥物成癮問題。她認為玩家熱愛線上遊戲並不會構成電動遊戲失調症，而是那些因為遊戲導致身體健康出現狀況，仍不願停下遊戲的人。蕾伊說，「大家對於網路成癮始終有誤解，認為這並不是一個問題，實際上這些人從未經歷過病人所遭遇的困境。」

