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最年輕國代14年進化港湖女神　高嘉瑜「眼動」狂圈粉

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▲▼柯文哲赴台北市議會市政報告備詢,高嘉瑜議員質詢。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議員高嘉瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員高嘉瑜因九合一大選期間，在競選台北市長的姚文智造勢場上一連串的「眼球運動」人氣飆漲，最終也成功再以選區第一高票當選連任。高嘉瑜24歲踏入政壇，成為史上最年輕的國民大會代表，之後投身台北市議員選戰，14年的時間，一路從「逆風少女」變成如今的「港湖女神」。

今年38歲的高嘉瑜畢業於台大國發所，在學期間曾任羅文嘉辦公室助理，24歲那年當選國代，之後原以「雷雨奇兵」之姿代表民進黨競選大安區立委，卻在最後被換掉。

▲▼男粉翻出高嘉瑜過去參加節目的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲高嘉瑜外型亮眼，過去曾參加節目錄影。（圖／翻攝自YouTube）

參政碰壁的高嘉瑜2010年捲土重來，決定參選台北市議員。高嘉瑜沒有派系靠山，也不是出身政治世家，因此在選舉打出「逆風少女」的口號，挨家挨戶的拜訪黨員，沒有插旗、布條。選戰結果出爐，高嘉瑜以選區第四高票，順利入主議會，2014年的台北市議員選舉更以3萬4117票，成全台北第一高票的議員。

2018年選戰，高嘉瑜參加姚文智「改革不回頭．鬥陣顧台灣」造勢晚會時，臉上表情超豐富，，先是低頭，之後又嘟嘴、撇嘴、搖頭，還一度疑似翻白眼。而姚文智在台上致詞時，還暗諷黨內有一位「年輕美美的議員」，陳菊講話的時候就出現，他講話的時候，這名議員就落跑了，甚至有民眾高喊「高嘉瑜下台！」，場面尷尬。

高嘉瑜本次順利連任，面對農曆春節，先是推出「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」春聯，讓眾多網友暴動搶翻，之後更有表情包Line貼圖，上線就直衝排行榜第二名，人氣超夯。

▲▼2萬人前公審偷溜議員！姚文智當面暗酸　支持者爆喊：高嘉瑜下台。（圖／翻攝姚文智臉直播）

▲高嘉瑜「眼球運動」。（圖／翻攝姚文智臉直播）

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關鍵字：高嘉瑜,姚文智,民進黨,柯文哲,王世堅

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