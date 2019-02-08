▲ 新北下罟子漁港缷魚吊臂走火，農業局長李玟：關心修復狀況。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里下罟子漁港7日下午，傳出缷魚吊臂電箱短路失火，經北部分署第八岸巡隊安檢人員，立即拿滅火器撲滅，未造成災情。同時，新北市農業局長李玟、漁業處同仁及淡水區漁會理事長鄭康忠，也到現場了解狀況，以確保漁港設施及漁民作業能正常運作。

▲ 岸巡人員攜帶滅火裝備前往滅火，成功將火勢撲滅。（圖／北部分署第八岸巡隊提供）

7日下午1時許八里下罟子漁港內，機械缷魚吊臂冒出濃濃黑煙，北部分署第八岸巡隊獲報，由下罟子安檢所所長率領同仁實施現場管制、攜帶滅火裝備前往滅火，並通報八里消防隊協助處理，成功將火勢撲滅。事後漁民對岸巡人員迅速救援行動，表示肯定及感謝。

新北市漁業處指出，該缷魚吊臂是由淡水區漁會設置，供下罟子漁港漁民上、下魚貨及漁網具的工具。淡水區漁會表示，機械缷魚吊臂大約是在2009年以前設置的，當時一共設置7座，目前是由漁會在維護。

漁業處表示，由於線路老舊，再加上海水鹽霧等影響，才會有短路的情形發生，漁會已連絡廠商於春節連假後，開工第一天會立即完成修復。同時，避免該港其他機械吊臂會有短路情事發生，也會同時進行線路檢測，讓漁民卸魚使用能安全無虞。

▲ 岸巡人員攜帶滅火裝備前往滅火，成功將火勢撲滅。（圖／北部分署第八岸巡隊提供）

▲▼ 新北下罟子漁港缷魚吊臂走火，農業局長李玟：關心修復狀況。（圖／新北市漁業處提供）