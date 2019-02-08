水煮香蕉、湯匙吃珍奶...政壇10大幹話年終總盤點

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨政府執政至今，各官員講幹話的技能滿點，總讓人又好氣又好笑。其實不只綠營，面對2018年九合一大選，無論黨派，政治人物「金句」紛紛出籠。趁著歲末年終，《ETtoday新聞雲》精選政壇10大幹話，其中，老被網友酸「幹話王」的前行政院長賴清德這次仍不負眾望，一人就入圍3項「洗榜」，獨占鰲頭，而總統蔡英文則緊追在後。

丁守中：單身、獨居、失業男子易犯罪

國民黨前立委丁守中競選台北市長期間，談到婦幼安全時表示，「根據過往大數據分析中，在社會上挫敗的人，發現屬於男性、無婚姻、獨居、失業、缺乏親密友人等特質，會有虐童、隨機殺人情形，這是社會上不定時炸彈」，可運用數據資料，讓社福、醫療系統掌握這些高危險群的人，就可去加強查訪，隨即引發反彈，痛批歧視單身者。

丁守中強調他的本意是要強化社會安全網，如果造成大家不悅跟不快，「老實講政治人物發言要更謹慎」，這邊表示抱歉，他引用的是衛福部的科學資料，對於集6種特質於一身的人要表示關心。

環保署：可以用湯匙喝珍奶

環保署預告，2019年7月1日起，將針對百貨公司、購物中心、公私立學校與連鎖速食店等，限制提供一次性塑膠吸管給顧客。對於要如何飲用台灣最有名的珍珠奶茶，環保署廢管處簡任技正李宜樺當時回應，「可以用湯匙喝」，引來批評。

環保署當晚則發出聲明，強調主要是限制內用塑膠吸管，且考量目前一次用塑膠吸管替代材質有限，故目前針對生物可分解塑膠材質或紙類等植物纖維材質製成之吸管，暫不限制使用，未來將視替代材質發展情形，規劃後續禁用塑膠吸管事宜。

蔡英文隔天也在中常會上表示，這是未成熟的政策，要求相關單位應該跟民眾說明清楚。

徐國勇：青年購屋自備款1成

有感青年買房不易，為降低購屋負擔，內政部長徐國勇指出，希望能由政府提供信保基金信貸，調整自備款至1成，並稱這項構想「應該是有機會」可以落實，卻被網友罵翻，質疑9成貸款難道都不用還？

面對爭議，內政部趕緊澄清只是在蒐集意見，暫緩實施，次長花敬群也親上火線，說明其實此構想要幫的人不多，卻是幫在刀口上，有其意義，但引起這麼大爭議，「我們也受到震撼教育」，強調會虛心檢討，「現在已完全打消了」。

賴清德：生香蕉可帶皮水煮，養生又美味

去年香蕉盛產，價格下跌，除了農委會出面穩定市場外，賴清德也提供香蕉的新吃法，稱有朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，沾醬油、大蒜，不僅養生還美味，希望民眾多吃香蕉，卻讓網友傻眼，紛紛砲轟，「真是太可笑了！」、「能不能請院長直播教我們怎麼吃？」、「只能用這種方法幫助蕉農嗎？」、「這次香蕉，下次會是什麼？」

對此，賴清德表示，香蕉的食用方法本就非常多元，重點是幫助蕉農行銷，也直呼遭惡意攻擊成是要吃香蕉皮。

儘管許多人無法接受賴清德的救蕉食譜，民進黨台北市議員王世堅仍選擇在政論節目上親身試驗力挺，連皮帶肉一口吃下去，大讚好吃，「像剝皮辣椒」。

韓國瑜：要讓高雄人口變500萬

話題不斷的高雄市長韓國瑜選前曾拋出「500萬人口說」，揚言10年讓高雄市民增加至500萬，遭對手陳其邁砲轟這種說法是隔空抓藥，對政策不了解，根本外行話。

韓國瑜則回應，「我們如果連做夢的膽量都沒有那就很悲哀，看看桃園人口從6、70萬到現在快200萬。高雄經濟巨人如果站起來，漂泊異鄉的高雄孩子都會回來，甚至外縣市打工的、投資客都會來，高雄為什沒有辦法從400萬人口變到500萬人，我不懂，這是一個願景，就像杜拜想要打造成阿拉伯中的一顆鑽石，柬埔寨在發展自己，越南也在創造亞洲五小虎，高雄不能有夢嗎？」

蔡英文：民進黨是比較「古意」的政黨

九合一大選前，還身兼民進黨主席的蔡英文出席縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮，致詞時向各黨部主委要求三件事情，首先，希望大家能帶領黨部的同志，組成最強的輔選團隊，共同贏得年底的大選；第二則要大力宣揚民進黨執政的成績，在努力做事兩年之後，要走出來大聲講，「民進黨有時候感覺起來是一個比較『古意』的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有說出成果」，最後，在面對網路謠言時，一定要幫忙澄清，且順便教導選民分辨假消息、假新聞，中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動，不要讓對手扭曲真相。

賴清德：深澳電廠是「乾淨的煤」

深澳燃煤電廠剛環評通過時，眼見排山而來的質疑聲浪，賴清德稱深澳電廠是「乾淨的煤」，引發討論。然而，就在九合一選戰前42天，便拍板「深澳下、觀塘上」，遭國民黨質疑政策轉彎是為了救新北選情。

許銘春：不知道台灣8成勞工月薪沒5萬

勞動部長許銘春在立法院備詢，被立委問到「多少勞工薪資不到5萬」時，原先回答不到5成，卻立刻被打臉。

根據主計處資料，全台薪資5萬以下的勞工超過8成、將近700萬人，且其中3成1的人月薪更低於3萬，許銘春在現場疑度詞窮，並稱台灣的確低薪。

蔡英文：台灣正在變好

總統蔡英文接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長時表示，這兩年來，經濟轉型的成果也漸漸展現出來。各項的經濟指標，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字都很好。「我有百分之百的把握，可以跟各位說，台灣正在變好」。

賴清德：月薪不到4.8K可跟老闆說

主計總處去年公布資料，指5月的平均薪資，漲幅創18年來新高，平均近4.8萬。賴清德說，「等於是政府跟資方講，你有賺錢啊，那現在的平均總薪資是多少，你不可以給我太低的薪水，它等於是一個行情，跟社會上講行情是怎麼樣，那讓我們的朋友，當他要去談薪資的時候，他有根據可以跟資方據理要求，你給的薪水太低了」。