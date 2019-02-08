最強扶龍格「罵出總統」　王世堅2018逆向操作不用剃頭了

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

擁有「最強扶龍格」的台北市議員王世堅在2018九合一選戰因嗆辣發言頻頻曝光。逢賭必輸的他，這次特別逆向操作，拿寶貝秀髮下注，稱只要爭取連任的台北市長柯文哲落選，就願意剃光頭「慶祝」，卻無法如願送走柯文哲，兩人未來繼續在市議會互槓。不過，王世堅「助選」實力依然堅強，更被網友視為國民黨韓國瑜翻轉高雄市的一大原因。

王世堅選前參加政論節目錄影時表示，民進黨選情好像風雨飄搖、風中殘燭，其實是韓國瑜背後的一群人所製造的假象。韓國瑜這次出選高雄是「空投」、臨時抱佛腳，短時間無法深入地方，讓其他選里長、議員的人支持。對於韓國瑜是否有望成功搶下綠營票倉？王世堅指出，這是「不可能的事情啦！」並說「這樣我真的又要去跳海了！」引發熱議。

事後，王世堅解釋，因為那天錄影看到假民調，真的無法相信韓國瑜會勝選，才說「那是無可能欸歹誌，安捏我真的又要去跳海⋯」，但他並非高雄在地政治人物，也無意在高雄選戰上打賭，可是他始終力挺陳其邁，並且相信高雄、相信台灣。至於為了柯文哲而賭剃髮一事，絕對說到做到，「一諾千金，誠信至上！」但最終因柯文哲勝選而未實現。

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

攤開王世堅的「賭史」，2008年在立委選前表示，就曾賭若國民黨台北市八席全上，「八仙過海」，他就跳海，沒想到結果國民黨八席都拿下，王世堅也願賭服輸，選在新北市三芝鄉淺水灣兌現承諾。

而在2012總統大選，民進黨的蔡英文對上國民黨的馬英九，當時王世堅說，如果蔡英文落選，就要跳高空彈跳，最終馬英九勝選，雖然有心臟病、高血壓，且年過半百，連名嘴魚夫都喊話要代替他，希望他能活著見證馬英九下台，但王世堅仍堅持自己來。

王世堅原本中意在復興鄉「大漢橋」高空彈跳，但因當時這裡並未合法，改到日本「母親農場」，從九層樓高的跳台縱身一跳，實現承諾，還慷慨激昂表示，「希望民進黨在高空墜落後，跟我一起爬起來。」

另外，王世堅2017年就曾拿拿頭髮下注。因參加狂新聞的「政客日常」，就撂話如果影片點閱能破100萬願意剃頭，沒想到引發網友熱烈迴響，短短幾天就「達標」，王世堅也立刻剪髮，在臉書Po出影片。