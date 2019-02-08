開工15年功能難到位　美軍瀕海戰鬥艦從新星變「過時貨」

▲美軍最新的瀕海戰鬥艦「聖路易斯」號（The USS St. Louis ）下水。

大陸中心／綜合報導

標榜速度快，並且可在濱海與淺海域作戰的瀕海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）原本是美軍下一代戰艦的重點發展項目，不過據指出，因為如今中國海軍的發展，美軍不得不將在中國大陸附近的海軍勢力退回遠洋，大陸也有媒體以「過時貨」形容瀕海戰鬥艦。

濱海戰鬥艦是在濱海區域作戰的小型水面船隻，強調速度，並可根據戰鬥任務類型靈活調整的模組空間，吃水也較淺，體積比海軍的飛彈驅逐艦小，並具備小型攻擊運輸艦的能力，也能回收和釋放小艇，還能運輸一支小型攻擊部隊、裝甲車、和碼頭接駁器，並搭載無人空中、水面和水下載具。

▲美軍第19艘瀕海戰鬥艦「聖路易斯」號。（圖／翻攝自《環球網》）

這種船艦本來是美軍設想的未來主力艦艇之一，不過近年來缺點逐漸曝露。美國《國家利益》（The National Interest）網站將瀕海戰鬥艦形容為「小破船」（Little Crappy Ship）。美國《大眾機械》（Popular Mechanics）指出，瀕海戰鬥艦在最初的設計上，船隻本身需要能夠快速地在主要武器和感應裝置之間轉換，海軍原本規劃了很多種功能設計了任務模組，例如反船艦、反潛艦、特殊戰鬥支援和反飛彈等，然而開工後經過了15年，沒有任何一項準備好投入實際運用。

《環球網》指出，整個2018年，現役11艘瀕海戰鬥艦沒有一進行過實際部署，全部都在維修或技術測試，其中「自由」號於兩年前參加完「環太平洋」演習後就發生動力系統故障，直到最近才維修完畢，而近年來高速發展的中國海軍，逼迫美海軍退回遠洋準備傳統的海權爭奪，瀕海戰鬥艦也成為「過時貨」。

▲美軍第19艘瀕海戰鬥艦「聖路易斯」號。（圖／翻攝自《環球網》）

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