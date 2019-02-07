瘋電影／私人戰爭　一個偉大記者的價值

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影立意甚佳，看得出來是一部成本回收不了的作品，但是對於戰地記者的工作的敬意，以及戰地記者所要傳遞和平價值的訊息，意義非凡，沒有任何人可以在戰場上幸免於難，不論是生命或財富，皆化為烏有更不用說是生活品質，無辜的人民和孩子，何罪之有。

電影主題在描述這位偉大的戰地記者瑪麗科爾文，從她個人的私生活到她的工作，她猶如明星般的引人目光，於是她的報導有一定程度的影響力，而她不放棄當地婦孺的善意，透過直播影響了阿拉伯之春所引起的內戰後續，稱讚過她的格達費內戰失控，老百姓皆遭池魚之殃，格達費被殲滅後戰爭結束。但～是真的結束嗎？

我們永遠看不到真相，即使透過記者的訊息，那也只是老百姓的現況，而戰爭複雜的程度非我們能想像，從賓拉登之戰，我們更了解到戰爭中的利益角力，到底誰是好人誰是壞人，也只有天知道。而記者這份工作，為何可獲取社會地位，也許看完電影可以有所警惕與感觸。

片 名：私人戰爭

英文名稱：A Private War

類 型：戰爭、歷史/傳記、劇情

上映日期：2019-01-04

片 長：01時50分

導 演：馬修海涅曼(Matthew Heineman)

演 員：羅莎蒙派克 (裴淳華)(Rosamund Pike) 、傑米道南(Jamie Dornan) 、 史丹利圖奇(Stanley Tucci)

國 家：英國、美國

語 言：英語

發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱



戰爭背後，真相是唯一的武器



身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼。然而她不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場上穿梭。

這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。即使如此，那股報導真相的強烈慾望，還是一次又一次地把她拉回戰場當中。直到，她來到生平所見最慘烈的革命－－「阿拉伯之春」…。



【關於電影】



瑪麗科爾文（Marie Colvin）是當代最偉大的戰地女記者，並有「獨眼記者」之稱。她是首位進駐斯里蘭卡的外國記者，並在當地蹲點六年之久。她無視當地政府對記者的禁令，走遍利比亞內戰、斯里蘭卡內戰、伊拉克戰爭、敘利亞戰爭…並親眼見證當代最慘烈的無情戰火。

她擁有無懼無畏的精神，以及桀驁不馴的靈魂。她畢生在戰場上出生入死，並秉持悲天憫人的記者魂，致力於揭發戰火當中的生靈塗炭殘酷真相。電影《私人戰爭》正是描寫這位傳奇女記者的傳記電影，

導演馬修海涅曼（Matthew Heineman）表示：「本片描述瑪麗科爾文人生的最後十年。我們跟隨她的足跡，走遍斯里蘭卡、伊拉克、利比亞、阿富汗、敘利亞，見證她深入戰區、揭發戰爭暴行的強烈意志。這樣的生活方式，也對她的精神狀態與人生造成無法彌補的傷害。」

▲挖掘被殺害的百人塚，瑪麗據實報導。

▲格達費稱讚瑪麗也欣賞她，不久後就死了。

▲獲得獎項的意義是在豁出生命並影響甚鉅。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI