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瘋電影／艾莉塔：戰鬥天使　尋找自我存在的使命任務

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文／賴賴

▲▼艾莉塔：戰鬥天使。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

故事流暢劇情緊湊，完全沒有發呆和看時間的疑慮，百分百的娛樂新視覺，以真人拍攝方式，再用電腦特效調整為機械合成人，劇情線條簡單卻視覺飽滿，未來世界充滿悲壯與貧困，這麼多未來電影透漏大部分的製片者對未來的悲觀，強勢力量霸佔權力，人們對於夢想的憧憬越來越夢幻，電影有許多層面的啟發，屬於大格局的思考。

簡單設計的死球遊戲很有趣，符合年輕觀眾的視覺需求，速度、正義、暴打強權、真愛至上和無私親情最可貴，這部片肯定會有續集，但是看完絕對是連連叫好，帶六旬長輩前往觀賞，長輩可是叫好連連，用力稱讚的肯定，這也是過年闔家觀賞，老中少都可接受的好作品。

就未來世界的視覺設計，有部分蒸氣龐克的鋼鐵風格，而人物塑造立體簡潔有力，追夢的過程是否看清楚夢想的一方的價值正確性，而上流社會是否充斥著地獄人魔而非單純的純善美好。很棒的省思議題。

片　　名：艾莉塔：戰鬥天使
英文名稱：Alita: Battle Angel
類　　型：愛情、動作、冒險
上映日期：2019-02-05
片　　長：122分鐘
導　　演：羅勃羅里葛茲(Robert Rodriguez)
演　　員：羅莎薩拉查(Rosa Salazar) 、珍妮佛康娜莉(Jennifer Connelly) 、 艾德斯克林(Ed Skrein) 、 蜜雪兒羅莉葛茲(Michelle Rodriguez) 、克里斯多夫沃茲(Christoph Waltz)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：福斯

劇情大綱

《阿凡達》好萊塢億萬大導詹姆斯卡麥隆及《萬惡城市》系列動作名導勞勃羅里葛茲共同創作的全新英雄力作《艾莉塔: 戰鬥天使》，是部充滿著希望、愛情及權利鬥爭的超級動作鉅作，劇情設定在未來的幾個世紀後，

描述一個名叫「艾莉塔」（羅莎薩拉查 飾）並且完全喪失記憶的機械合成人，她被充滿熱心的合成人醫師依德（克里斯多夫華茲 飾）在廢鐵鎮一處的廢料場裡拯救出來，並將她從受損的狀態中修護重建；

甦醒過來的她，發掘所有的事物對她來說都是全新體驗，正當她開始重新適應這個險惡的廢鐵鎮新生活同時，依德也試著避開讓艾莉塔尋回她神秘的過去，但她的鎮上好友雨果（基安強生 飾）卻起身幫助艾莉塔恢復過往記憶，同時也讓兩人的感情急速加溫，直到致命的威脅到來，危急著她所培養出來的全新感情，

這才喚醒了她擁有保護朋友、家人及她的真愛的強大戰鬥功力，這一切更將引導著艾莉塔揭開社會的真相，並對抗黑暗且腐敗世界的不公不義，最後更發現一個少女也可以有改變她所存在世界的力量。

▲▼艾莉塔：戰鬥天使。（圖／imdb）

▲有著戰士能力的失憶少女。

▲▼艾莉塔：戰鬥天使。（圖／imdb）

▲來自上方城市的訊息，以極度不民主的方式管理。

▲▼艾莉塔：戰鬥天使。（圖／imdb）

▲外科醫師修復少女將少女視為己出的父愛。


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關鍵字：瘋電影,艾莉塔：戰鬥天使,賴賴,羅莎薩拉查(Rosa Salazar),珍妮佛康娜莉(Jennifer Connelly),艾德斯克林(Ed Skrein)

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