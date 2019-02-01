瘋電影／未來的未來　自從媽媽生了妹妹我的世界就變了

文／賴賴

瘋言瘋語：

入圍奧斯卡最佳動畫，相當不容易，不論是題材的掌握和細節創意都十足細膩，這是一位父親想要對孩子傳遞的家書，不論是對於手足父母或是祖父母的情感，都有著深刻的交代與教育內涵，於是你可以換成自己的家人思考，祖父母與父母兄弟姊妹的羈絆，一點一滴的累積於是有了現在獨一無二的你，溫暖且內容深刻，沒有教條但是當你想要一個人離家出走，若無人找你便必須獨自前往一個人的世界，這太恐怖了，對於小朋友來說，這部電影有著父母老師都很難傳授的深厚含意，文青動畫。

從四歲兒童的視角出發的庭院，有別於成人世界，充滿童趣及驚喜，綜古溯今的結構，沒有時空的限制，小小孩的困擾用成人的過往描述，不論是任性的吵鬧、對愛的偏執、分享的痛苦和新生活的恐懼，都一一破解，而家族的愛是兒童成長最大的力量，教育也不是三言兩語可以搞定，家有小孩者會非常有感受。

個人最喜歡的橋段是那隻狗王子，在孩子未出生之前，他猶如王子般的被寵愛著，所以忌妒妹妹的哥哥，將心比心，誰是那位爭寵者，誰失去最多，非常非常精闢且一針見血的見地，劇本非常非常厲害。

已經是二輪院線了，還沒看的還是可以趕緊在尾聲暴衝一下。







片 名：未來的未來

英文名稱：MIRAI

類 型：動畫、冒險

上映日期：2018-08-17

片 長：01時38分

導 演：細田守(Mamoru Hosoda)

演 員：星野源(Hoshino Gen) 、 黑木華(Haru Kuroki) 、役所廣司(Kôji Yakusho) 、 上白石萌歌(Moka Kamishiraishi)、 福山雅治(Fukuyama Masaharu)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：傳影互動 ifilm



劇情大綱

我是和妹妹經歷這場冒險後，才開始學習怎麼當哥哥

身為家中獨子的「小訓」沉浸在全家上下所有的愛和關注中，直到有天爸媽抱著剛出生妹妹「未來」告訴他：「從今以後你就是哥哥了！」4歲的小訓不明白何謂「哥哥」，但如果當了哥哥意味失去家族的寵愛，那他寧可不要這個妹妹！

正當他處於新身分的困惑與對妹妹的埋怨中，突然出現在眼前的國中生竟然稱呼他為哥哥？來自未來已經長大的妹妹未來，將帶領小哥哥穿越時空，展開兄妹的第一場大冒險！

▲不能諒解爸爸為何總是把妹妹擺在第一位。

▲小狗王子埋怨哥哥在哥哥還沒出生前倍受寵愛。

▲過世的爺爺是飛機引擎製造師。



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