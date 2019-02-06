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瘋電影／親密陌生人　幸福非由他人給予或定義

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文／賴賴

▲▼親密陌生人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

翻拍2016年《完美陌生人》，內容沒有太大不同，韓國版增加了個人身分環境戲份，四個青梅竹馬中學同學在考上大學後步入社會，有著不同的人生，醫師、律師、老師和不腳踏實地的生意人，玩了真心話大冒險的手機版，於是每個人的祕密一一暴露，再強大的感情都禁不起謊言的考驗，而最後的結局有不同於義大利版本的設計，有一點點驚喜。

這部討論婚姻忠誠的議題，相當貼近人心，且意義非凡，而編劇最後下了每個人有三種人生的註解，外在的完美人生、個人的自我人生和無法與人分享的秘密人生，這三種人生才是一個人的真面目，所以當你誇讚著一個人的外在人生時，可以鼓勵但不需要崇拜，沒有人是十全十美的，女人也不要要求老公絕對忠誠，畢竟那不是男人的生存目標，生活已經很苦悶了，放鬆一點比較好活。

很不錯看，故事流暢無冷場，過程精彩。


 


片　　名：親密陌生人
英文名稱：Intimate Strangers
類　　型：劇情
上映日期：2018-11-02
片　　長：01時55分
導　　演：李在奎(LEE Jae-kyoo)
演　　員：柳海真(YOO Hae-jin) 、 趙震雄(Jin-Woong Cho) 、廉晶雅(YUM Jung-ah) 、 李瑞鎮(LEE Seo-jin) 、金志秀(KIM Ji-soo) 、 松昰昀(SONG Ha-yoon) 、尹卿鎬(YOON Kyung-ho)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱

你敢不敢向大家公開手機的秘密？

這個世界上，到底有多少親密伴侶可以坦誠相對？還是乍看親密，實際上只是一對陌生人？

七位相識多年的好友與夫妻檔，相約在月蝕之夜共進晚餐，就當相談甚歡、觥籌交錯之時，其中一人提議來玩「公開手機」遊戲──若對感情問心無愧，就把手機內容不論簡訊、來電或各種可能會出現的訊息給公開。

這場引爆超越「真心話大冒險」的危險遊戲，陸續引爆眾人不為人知的驚人秘辛，也讓他們的愛情與友情面臨嚴峻考驗…。

▲▼親密陌生人。（圖／yahoo）

▲好朋友會上自己的老婆嗎？

▲▼親密陌生人。（圖／yahoo）

▲龜毛苛刻的律師為何對妻子如此嚴厲？

▲▼親密陌生人。（圖／yahoo）

▲那個不斷衝動的同學，是不是因為他承擔著巨大的秘密活著。


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關鍵字：瘋電影,親密陌生人,賴賴,柳海真(YOO Hae-jin),趙震雄(Jin-Woong Cho),廉晶雅(YUM Jung-ah),李瑞鎮(LEE Seo-jin)

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