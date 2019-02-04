瘋電影／殺死巨人的女孩　你所能承擔的壓力超過想像

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢但內容重複性較高，懸疑性操作，過程中會一直期待巨人出現，結果這部電影真正的巨人，應該是這位少女的好友，不離不棄的照顧少女的真友情，而題材新穎，可惜故事設計較為單薄，穿插校園霸凌，主體還是以少女神秘的獨自追巨人，不足以支撐整部電影的重量。

若是以兒童懸疑電影為TA設定，這部片又太沉悶，而已奇幻電影，更是口語充斥著奇幻，而無實際視覺效應，最後結局更是令人噴飯，搞了半天是少女因為母親罹患絕症將不久人世，壓力過大所產生的幻覺，於是介於精神崩潰與自殺邊緣，最後道出我們的勇氣與承擔遠比我們自己想像的還要大。

這位丹麥導演曾經獲得奧斯卡短片導演殊榮，所以說會操作短片和長片仍有長遠距離。



片 名：殺死巨人的女孩

英文名稱：I Kill Giants

類 型：奇幻、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-01-25

片 長：01時47分

導 演：安德斯華特(Anders Walter)

演 員：麥迪遜沃爾夫(Madison Wolfe) 、 柔伊莎達娜(Zoe Saldana) 、 愛莫根波茲(Imogen Poots)

國 家：比利時、英國、美國、中國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

12歲的芭芭拉（麥迪遜沃爾夫 飾）從小沉迷奇幻角色扮演遊戲「龍與地下城」，藉此逃離麻煩不斷的現實生活，她總愛戴著一雙兔耳朵，背著一個老舊的刺繡包包，遁入充滿魔法的奇幻世界，與想像中的巨人決一死戰，然而她的家人和同儕都無法理解她口中的「巨人」究竟是什麼，只有學校輔導老師莫莉（柔伊莎達娜 飾） 試圖理解一切。

忙著對付巨人的芭芭拉和新搬來此地的同齡女孩蘇菲亞結交成好友，縱使眾人都聽不進芭芭拉的警告，她卻一心認為邪惡的巨人快要侵入她所居住的小鎮了……

▲校園霸凌問題，加深女孩的心理壓力。

▲友情的溫暖，是青少年最重要的舒壓配方。

▲心理老師的耐性真是無敵。



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