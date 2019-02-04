鷹眼老警察不會說的秘密！鴿子哥低調爆「最容易被攔檢」的4種車

社會中心／綜合報導

春節假期聚會多，酒駕攔查少不了！去年一名員警在PTT上分享經驗談，表示他在派出所服務多年，抓過不少酒駕、毒品和通緝犯，但警方往往會優先攔檢「形跡可疑、違規、8+9的愛車、太舊的車」等4種車，因此查獲許多不法分子。當時文章一出，引發熱議，如今伴隨春節假期到來，文章也又被網友翻出，再掀討論。

原PO表示，他在派出所服務多年，可以以他個人為例，提供一些攔車心得給大家參考：

一、違規車輛

主要是違規車符合攔查要件，警方在法律上也站得住腳。但重點不是取締違規，而是抓毒品、酒駕和通緝犯，因為這些犯嫌「刑法都不放在眼裡了，還會管紅綠燈？」

二、太舊的車

吸毒吸到沒錢、酒駕車被扣，又或是隨時要跑路的通緝犯，都可能買一輛3萬的中古車代步。

三、8+9愛車

賓士C300、GOLF、BMW320等車種，可說是販毒8+9的入門款，而馬莎拉蒂、保時捷休旅則是詐騙集團首腦的最愛。至於混得比較差的8+9，可能會開舊馬3、喜美（一定要加尾翼）。

四、形跡可疑

如同學生作弊都會忍不住一直偷瞄監考老師，一些老警察直覺準得可怕，只要一個眼神、小動作都可能成為攔查對象。

原PO補充，除了上述4種類型，其餘被抓到是因為「警方早就盯上你啦」，不然哪可能隨便攔隨便遇到。不過這些標準只是他個人經驗，「沒要戰車款」，各地實際情況可能有差異，如果真的被攔查，「也沒人把你當賊，攔查看看罷了。」