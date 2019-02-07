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荷蘭「骨灰罈之謎」…沙灘連撿神秘罐子　居民打開驚呆！

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▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲荷蘭北海海灘連續發現神秘骨灰罈，竟是自數百公里外的德國漂洋而來。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

去年年底跨年前後，荷蘭諾德韋克海灘上出現了一個神秘鋁罐，上面寫著「火化」等字樣，看起來就像某人的骨灰罈。接下來5天之內，當地陸續發現3個骨灰罈，全部來自750公里外的德國，另當地人覺得相當詭異。

綜合外媒報導，去年12月29日至今年年初，荷蘭海牙北方的諾德韋克（Noordwijk）和卡特韋克（Katwijk）海灘上陸續出現3個含有內容物的鋁罐，分別被當地學童、漁民和普通居民發現。這些鋁罐上寫著出生日期、死亡日期、火化日期，並寫有「收集用」字樣。經查，這些鋁罐都是來自德國北部梅克倫堡-西波美恩（Mecklenburg-Vorpommern）的火葬場。

發現第一只骨灰罈的是14歲少年范杜津（Maarten van Duijn）。他的父親說，如果是海葬過後，骨灰罈應該是空的，怎麼會撿到裝滿東西的骨灰罈呢；他們原本懷疑裡面裝的是毒品或其他違禁物品。

這起「骨灰罈」之謎在德國媒體上掀起一系列討論，尤其是為何德國人的骨灰罈會跑到荷蘭海灘上。德國法規對人類骨灰有嚴格規範，多數情況下不准將骨灰放在墓園之外的地方，除了極少數例外可以將骨灰罈放在家中保存，因此大多數人都將先人遺骨交給專業殯葬業者處理。

即使採取海葬，德國當局也會採取嚴格管控，包括骨灰必須裝在可生物分解的骨灰罈中，而此次發現的3只骨灰罈顯然不合規定。德國檢方表示，這起案件高度不尋常，檢察官正在考慮是否以褻瀆死者罪名偵辦。

直到今年1月2日，迷團終於有了新進展。荷蘭航運公司Trip Scheepvaart出面向社會大眾致歉，原來他們原本負責將這3罐骨灰罈帶到外海進行海葬，過程中工作人員不小心手滑，讓罐子掉落海中，使裝有骨灰的骨灰罈隨浪漂流，造成這起「非常令人不快」的事件。

Trip Scheepvaart發言人羅斯（Silvia Roos）表示，他們已經將3罐骨灰罈中的其中2罐重新海葬完畢，接下來會盡快進行第3罐骨灰罈的海葬程序。羅斯補充說，公司目前正在討論該如何向家屬致上歉意。

▼發現骨灰罐的荷蘭諾德韋克海灘。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼荷蘭諾德韋克（Noordwijk）海灘。（圖／翻攝Google Maps）

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