船面朝下也能自己翻回來　永不沉沒的小艇「雷霆之子」

軍武中心／綜合報導

XSV-17「雷霆之子」由愛爾蘭安全天堂海運公司（Safehaven Marine）設計製造，採用先進的纖維增加塑料，減輕重量的同時加強了船體強度；獨特的V字外型、全密閉的流線型設計、科技感十足的內艙配備，都大大增加了該艇的帥氣度。此外，它的最高航速可達54節，比美軍氣墊登陸艇還快14節，給核動力航母護駕也不是問題；最重要的是，它號稱「永不沉沒」。

「雷霆之子」不會翻的秘訣有3點，一是具有極低的重心，船艙配重保持在中心，就像不倒翁一樣擁有很強的穩定性；二是船內裝有空氣壓縮系統，可以給船艙提供空氣，使船隻擁有足夠的浮力保持漂浮；三是其絕佳的密封性，船隻上層的舷窗水密性極佳，即使把船隻翻轉180度，XSV-17每次都能自己翻回來，船員只要綁好安全帶就不會受傷。

▲自動扶正艇，XSV-17「雷霆之子」。（圖／翻攝自Safehaven Marine官網）



據了解，「雷霆之子」主要用於海警執法、海岸巡邏及緊急搜救等任務；為了適應軍事需要，它也安裝了完整的導航設備，包括高清雷達、無線電通信設備、船舶自動識別系統、全球定位系統及夜視紅外成像系統等。它既可以由軍艦運送到深海投放，也可以自己在近海作戰；藉著超越普通艦艇的海況適應能力，在狂風暴雨中也能執行偵查、滲透、突襲等任務，就算被敵人發現，也可在風浪掩護下高速撤離。

如今海洋安全已成為了全球性的關注焦點，沿海的海洋利益更是成為世界各國明爭暗鬥的著重點；相比於大型軍艦，自動扶正艇在應對近海恐怖組織活動、海盜劫持以及專屬經濟區衝突等潛在威脅上，是非常高效且經濟實惠的。

▼自動扶正艇，XSV-17「雷霆之子」。（圖／翻攝自Safehaven Marine官網）