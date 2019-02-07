戰略飛彈潛艦問世前　美曾計畫開發「潛水航母」AN-1

▲美軍俄亥俄級潛艇。（圖／視覺中國）

記者朱世凱／綜合報導

美國海軍在20世紀50年代後期，曾試著研發可攜帶噴氣式戰鬥機的潛艇，據傳能在8分鐘內投放8架戰機，成為首艘「核動力潛水航空母艦」。波因公司（Boeing）表示，這艘潛艇計畫稱作「AN-1」，長151公尺，寬13公尺，上頭的垂直起降攻擊機則預計可達最大速度3馬赫，但是因為執行起來太過複雜，使得計畫最後胎死腹中。

據《HI Sutton》網站報導，在可搭載戰略核子武器的彈道飛彈潛艦問世前，美軍曾嘗試研製一艘名為AN-1的大型核潛艇，性能為水下巡航速度可達16節，並裝配15000馬力的核反應爐，以及6具向前的魚雷發射管、2個向後的發射管，理論上能巡航至地球上的任何一處。

▼俄亥俄級核子潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

波音提出的計畫案指出，團隊除了打造大型潛水航母外，上頭的艦載機也將一併研製，這8架戰機可能會採用三角翼布局，起飛方式也相當特別；首先潛艦會浮出水面，隨後戰機安裝在以2具萊特SE-105渦輪噴射發動機（Wright SE-105）的加速器上，搭配戰機本身的發動機，預估可用10000公斤的總推力升空，最後2具發動機組成的加速器會「以降落傘」脫落到海面，軍方再加以回收。

不過由於這項計畫太難實踐，加上戰機的維護與發射工程太過繁雜，所以不久就宣告終止，即便如此，美軍並未將AN-1的雛型與設計概念拋棄，據悉，通用動力公司（General Dynamics）曾在此事後，也提出可乘載40架戰機的超大型潛水航母，而且它也具備一般航母的飛行甲板，可以搭載短距起降攻擊機。