孩子上台跳舞開心領紅包…打開只「一張紙」錯愕　網怒：感覺被騙

▲家長帶小朋友到西螺東市場上台跳舞開心領紅包，沒想到打開裝的卻是人才招募傳單。（圖／翻攝西螺囝仔(Xiluo)）



生活中心／綜合報導

雲林縣西螺鎮公所春節期間在西螺東市場舉辦表演活動，邀請街頭藝人登台演出，也邀請現場觀眾上台同樂領紅包，但有家長帶著孩子上台開心領到「限量紅包」，打開裡面卻只有一張「人才招募」傳單，讓孩子當場一臉錯愕。網友也紛紛批評，「感覺被騙」、「真的觀感好差」。

有家長在臉書社團「西螺囝仔」發文表示，大年初一（2月5日）下午在東市場欣賞表演活動，主辦單位邀請現場觀眾和小朋友上台跳舞，一名自稱「鎮公所課長」的人士承諾上台可領到14個限量紅包。孩子上台後領到紅包，歡喜地打開，沒想到裡面裝的是「阿溪思想聚落」的人才招募紙條，當下感到非常錯愕，原本的喜悅瞬間都沒了。

原PO說，大年初一發紅包，裡面裝著糖果餅乾都可以，放招募傳單「實在是太不合時宜了」，不僅讓孩子失望，也讓從外縣市來西螺旅遊的民眾印象很差。原PO網友強調，「畢竟希望西螺老街能夠帶給人美好的回憶，而不要讓人家有不好的感覺！」「其實要招募可以直接說，不要弄成紅包包給小孩！」

其他網友也紛紛留言說，「招募跟紅包是兩件事，重要的不是紅包的價值，是收到紅包的感受！不是收到祝福，是感到被欺騙！」、「太糟糕了」、「這真的觀感好差」、「這樣也要騙」；不過也有網友認為，可能是活動讓人產生誤會，「活動是為了讓西螺更好，讓更多青年會到故鄉打拼。」

西螺鎮公所農經課長陳淑燕解釋，其實這是誤會一場，人才招募活動是由一群希望號召更多西螺年輕人返鄉的年輕人發起，希望讓更多年輕人願意回到家鄉改變地方，但卻沒有顧慮到收到紅包的人期待被祝福的心情，才會造成誤會，對當天領到紅包的民眾感到很抱歉。

「阿溪思想聚落」召集人謝宜哲也留言回應說，「在此向各位表示抱歉，對不起孩子們，但這決非本意，這一定是誤會，但我不希望各位誤解每一位在西螺奮鬥的年輕人，未來我們會注意，也會改善。」