國情咨文聚焦邊境牆！　川普料提「給國會行動機會」代替緊急狀態

▲根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，有過半數的美國人認為，聯邦政府部分單位停擺35天的罪魁禍首是川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普將在台灣時間6日早上10時（美東時間5日晚間9時）發表國情咨文演說，料提及築牆、川金會、美中貿易談判進展等5大施政看點。此外，另個場邊焦點是，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）邀請德拉瓦州11歲男孩前來旁邊，因為孩子先前曾因與川普有同樣姓氏而被同學霸凌，目前已在去年獲准改為父親姓氏「伯托」（Berto）。

川普預計在國會聯席會議針對美墨邊境牆一事砲火全開，儘管先前傳出他將宣布進入緊急狀態，以繞過國會的方式來取得築牆資金，但消息指出，川普應該不會這麼做。

知情人士認為，川普若使出此一手段，民主黨人就會走法律途徑提起訴訟；相反的，川普會在稍晚演說時敦促相關人士在15日前達成相關協議，「他會這麼說，『我要給國會另個行動的機會』。」

除了邊境牆之外，川普也可能藉機宣布二次川金會的時間與地點、重提去年的擴大基礎建設相關法案、讚揚美中貿易取得進展，以及宣告目標在2030年之前終結美國愛滋病毒疫情。根據美媒Politico稍早消息，二次川金會將在2月27日及28日舉行，地點就在越南。

▲ 川普與金正恩去年6月在新加坡會面。（圖／路透社）

此外，另個場邊焦點就屬11歲約書亞川普（Joshua Trump）。根據男童母親梅根（Megan Trump）的說法，自川普開始競選總統之後，約書亞的同學們就開始霸凌他，現在情況變得更糟，「他說他恨自己，恨自己的姓，總是覺得很難過，不想再繼續這樣過生活。作為父母，這種情況很可怕。」

儘管現在約書亞使用的是父親姓氏「伯托」，但他的處境引起梅蘭妮亞的關心與注意，讓她邀請約書亞前來旁聽川普的國情咨文演說。

▼ 梅蘭妮亞先前出席活動，發表致詞反網路霸凌。（圖／路透社）