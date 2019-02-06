好氣象走春指南：宜蘭6大景點　首推幾米公園、石磐步道

▲砲台山觀景台視野良好。（圖／蘇澳觀光旅遊網提供）

生活中心／綜合報導

如果在北台灣過年覺得太無聊，想去別的縣市郊外走走，宜蘭可以踏青逛逛的地方也很多，山林步道、觀景台和主題公園的交通也都很方便，十分親人。「好氣象走春指南」介紹的宜蘭6大景點，從車站到海邊，帶你散步過好年。

1.幾米公園

幾米繪本已是眾多民眾的記憶，現在幾米的畫不僅在南港捷運站出現，在宜蘭更有幾米公園（主題廣場）。要到幾米公園，只要在宜蘭火車站下車往南側走就到了！公園裡有許多以幾米繪本為題的場域，如《向左走，向右走》、《地下鐵》等，許多可愛的裝置藝術散佈公園中。

交通資訊：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段240號，宜蘭火車站下。

▲幾米公園。（圖／KUMA）

2.林美石磐步道

近年來林務局規劃許多新步道，林美石磐步道是其中之一，主要特色呈現了低海拔的森林生態及「四稜砂岩」石磐的瀑布，步道長度約1.7公里，沿得子口溪溪谷而建。假日想要吸收大自然芬多精，聽潺潺流水聲，這裡不失為好選擇。

交通資訊：宜蘭縣礁溪鄉林美村

▲林美石磐步道。（圖／翻攝自flickr／TW Cheong）

3.猴洞坑瀑布

要去位在礁溪郊區的猴洞坑瀑布相當方便，瀑布與入口處間的路程不超過10分鐘，抵達之後就可看見清澈溪水，同時能夠眺望蘭陽平原，適合不想為崎嶇路程困擾又想親近大自然的民眾。

交通資訊：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路

▲猴洞坑瀑布。（圖／翻攝自flickr／Tseng moder）

4.外澳飛行傘基地

宜蘭的飛行傘有兩條「航線」，一條是純山景路過北宜約飛20分鐘，另一路就是外澳的包山包海，但只有10分鐘。每人體驗飛行費用已在2016年調漲為1200元，到宜蘭可以體驗看看空中徜徉的感覺。

交通資訊：宜蘭縣頭城鎮石空路95-60號(外澳飛行傘基地)

►►外澳飛行傘基地wai'ao paragliding臉書專頁

▲外澳飛行傘基地。（圖／翻攝自google map）

5.羅東林業文化園區

羅東林業文化園區佔地約20公頃，前身是羅東林場，當年是林業經濟重鎮，如今轉觀光休閒的生態保育園區，設有羅東自然教育中心。園區內有大型生態池、環池步道、森美館等，還有百年舊書攤和藝文區，是老少咸宜的走春地點。

交通資訊：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號

►►羅東林業文化園區臉書專頁

▲羅東林業文化園區。（圖／翻攝自羅東林業文化園區臉書專頁）

6.砲臺山觀景台

砲臺山是清領時期的歷史遺跡，清光緒15年，法軍有意入侵蘇澳，清廷便在此建2做海防砲臺與營房防禦，因此命名為砲臺山。雖然稱為砲臺山，但山勢相對平緩低矮，不過視野還是非常遼闊，能看見整個蘇澳港。

交通資訊：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路（臺9線）約105公里處。

▲砲台山觀景台。（圖／蘇澳觀光旅遊網提供）