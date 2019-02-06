連百年保險套都有賣！地表最強拾荒藝術家　神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

記者許凱彰／採訪報導

那種被嘲笑、不被看好的夢想，更有實踐的價值。藏身在40年舊大樓中的「怪奇館」，老闆是一名拾荒藝術家－周皓，賣的東西都是他撿來、收購來的寶物。他說，「別人不懂無所謂；長輩反對也不管，人生是自己的，喜歡最重要；我只賣自己喜歡的東西，過自己想要的生活。」

在台北陰暗破舊的40年舊公寓裡，今年38歲的周皓開了一間只賣奇怪東西的「怪奇館」，其中包括100年前的保險套、太空隕石、15 本毛語錄、浸泡福馬林的山羌，還有30年前的裸照，黑白單色的「處理」照片。

▲地表最強拾荒藝術家－周皓。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

周皓說，從24歲開始在網路上賣東西，到現在已經超過14年了，因為認識很多做拆除的公司，就去收購他們不要的物品，從裡面挑我自己喜歡的，任何老東西、唱片，收來可以賣成錢的都拿去賣。

說到自己收藏的寶物，周皓提到，自己現在有在賣一顆隕石，一顆絕對是真的隕石，是跟同行收購來的，不大但是很重，密度很高，拿在手上沈甸甸的，大概有十幾公斤；此外，也有個日本人委託賣自然死亡的「熊貓標本」，以及從一個老人那邊買到「一百年前的保險套」。

在周皓14 年的商人歷程中，經歷各種體悟，各種人情世故。他直言，活在這個「現實、勢利」的社會中，談論理想常常顯得不切實際，夢想好像只存在年輕時的幻想中，當人一腳踏進社會裡，也就這麼跟現實妥協了，忘了年輕時的不切實際，成年人活著的每一天，只剩下「沒錢、賺錢、存錢、花錢」。

買賣奇特的東西14 年了，周皓的經濟能力並沒有因此變好，錢也沒賺到多少，但在過程中所賺取到的，是理想的生活，是人與人之間的情感交流，那些物質外的東西，才是真正讓他感到富有的。

周皓說道，生活不容易，但「生活的方式」是可以自己選擇的，別人不懂無所謂，長輩反對也不管，人生是自己的，自己喜歡最重要，那種「被嘲笑、不被看好的夢想」，更有你實踐的價值。他說，「就算失敗了，有什麼關係？ 至少瀟灑地活過了。」