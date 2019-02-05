資深媒體人霸氣退休！投入山林+前進偏鄉　李艷秋：想做個優雅的老太婆

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這輩子只剩下 20 年，你會怎麼活？已經60歲的資深媒體人李艷秋與68歲的李濤選擇退休，回歸恬淡的生活，每個禮拜找個幾天「投入山林」，山上的房裡養著動物，沒事也會在一旁的田地耕種。她說到，「過去30年一天工作10幾個小時，一輩子都在匆忙，現在要優雅地過日子，年紀大了要當一個優雅的老太婆。」

▲資深媒體人李艷秋和李濤的退休生活。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

李艷秋說，她和李濤雖然大部分時間都還是在城市生活，但每周都要安排幾天去山上，那裡養了各種雞鴨、烏龜還有流浪狗，甚至還有孔雀，把家裡搞的就像動物園，平時沒事會在旁邊種田。她更提到，現在很關注弱勢族群，創立善更台灣文教基金會，為了偏鄉孩子們的教育，讓公益的價值確實紮根在台灣。

過去名人生活的體會，讓李艷秋與李濤深刻了解，華麗的排場，沒有意義；漂亮的車子，高貴的房子，完全不以為意，因為真實自在，才是人生的意義！他們表示，「一個東西不是價錢決定價值，而是你的快樂，才是最大的價值。」

生活的目的，就是自在跟真實，厭倦虛假的事物，這是對生活喜好的選擇。李艷秋直言，自己跟李濤不是很會理財，她們抱持「錢只要夠用就好」的想法，物質上的需求只要感到快樂喜歡，不會讓價錢決定價值，現在的生活方式就很自在。她還說到，以前工作時永遠在跟時間賽跑，30年都在公司，一天工作10幾個小時，一輩子都在匆忙，所以現在要優雅的過日子，年紀大了一定要當一個優雅的老太婆。

在過去公眾人物的框架中，李艷秋知道吃虧的地方在於「永遠被罵只能吞忍」，但現在可以隨心所欲地表達自己真正的思考，盡情的做自己，想幹嘛就幹嘛，面對那些酸言酸語，我毫不在意。她說，沒什麼比做自己，擁有一個真我來的更重要。

在採訪最後，夫妻倆還俏皮地說：「如果當初我們在一起是一個投資，那現在真是賺死了。」人生走到後來，會發現最珍貴的就是那些恬淡日常。