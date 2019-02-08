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街拍界的強尼戴普！李洗臉：「台灣街拍是我們的文化，是無價之寶！」

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生活中心／綜合報導

「完成夢想是風險最高而且非常奢侈的行為。」一名街拍攝影師－李洗臉曾經在設計公司待上幾年，最後決定辭職，創設一個屬於自己的街拍網站。他說，一個人工作10年了，依舊努力著，每個週末，到台北東區、信義區，完整記錄「台灣穿搭紀實」，帶著一份使命感，「這是屬於我們台灣自己的文化，是無價之寶」。

李洗臉原本是一個設計公司的上班族，10年前因為不想被束縛，於是決定放手一搏一個人成立「街拍網站」。雖然他深深知道，許多人還是寧願選擇看國外的網站，但他認為，「台灣人的氣質，國外找不到，這也就是台灣的街拍應該存在的原因。」

▲▼街拍界強尼戴普。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

▲街拍界強尼戴普在為台灣文化做紀實。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

「完成夢想，是一件很奢侈的事。」李洗臉透露在創業途中，還曾經到餐廳洗碗，兼差賺著生活費，讓創業的過程中，能先活下去，然而這些付出，都是為了在「網路蓬勃，紙本落寞」的時代，創立捨於自己的「紙本雜誌」。

李洗臉說，街拍的目的是要讓大家去「研究如何穿得好看」，穿搭的本意，不是品牌，而是會不會選單品，會不會組合、利用，它是一個整套的行為，街拍有趣的點是去發現照片中不完美的美。對他來說拍照跟吃飯一樣，修圖跟喝水也沒有兩樣，沒有區隔做起來就沒有壓力。他還提到，自己是處女座的，作品當中從沒真正感到滿意，每每只要有進步就會很開心，這樣自由自在地跟熱愛的事情一起活著。

▲▼街拍界強尼戴普。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

平穩比什麼都來得珍貴，把握四周那些美妙的光景，自信地按下快門，捕捉工作與生活的界線，才是最珍貴的東西。李洗臉說到，自己現在唯一目的就是把熱愛的事做好，活在當下，雖然現在只有一個人，只能做台北的紀錄，如果有機會拓展，會做到全台灣的「街拍紀錄」，完整地記錄下台灣的穿搭紀實，這是屬於我們台灣自己的文化，是無價之寶。

▲▼街拍界強尼戴普。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）
 

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