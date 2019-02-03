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隋棠婆婆自曝「暗黑病況」！《天黑請閉眼》芳姊離婚：跌谷底反而是最好的轉折

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記者許凱彰／台北報導

「我有『公主病』，但我知道，我要靠自己來醫。」隋棠婆婆賴佩霞憶起自己走來55年的人生，從20多歲的小女生成長到擁有一切的「自己要的人生」。她提到，因為是家中的獨生女，面對辛苦不妥協，把自己當公主，不用誰來伺候，要什麼都自己賺、自己買，「我是公主，也是自己的僕人。」

▲▼隋棠婆婆自曝「暗黑病況」。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

▲賴佩霞：我有公主病，我自己伺候自己。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

隋棠的婆婆賴佩霞是位知名女演員，在2016-17年飾演《植劇場－天黑請閉眼》芳姊一角讓年輕人有深刻認識，同時也是藝人謝沛恩的媽媽，她接受專訪，提及自己20多歲到55歲4個階段中不同的樣貌：

20多歲的女生，受過傷，是為未來做準備。

賴佩霞當時接下人生第一份工作，對於職場充滿了熱忱和想像，在餐廳彈琴打工，因為某些原因被解僱，當時很受傷，很難過，但現在回過頭來看，這些經歷，都是為了未來而做的準備；這些挫折，都是為了下一步鋪路，我離開，只為了要更好的回來。

30多歲的女人，重新認識自己，為自己而活。

賴佩霞當時婚姻挫敗才32歲，帶著2個小孩離婚，人生像是被打入了谷底，就算忿忿不平，就算不甘心，但是她心想「一帆風順的人生，未免也太無聊了」跌進谷底裡反而是人生中最好的轉折，因為這些不同的經歷，我不再自以為是，也才真正重新認識了自己。

▲▼隋棠婆婆自曝「暗黑病況」。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

40歲的女人，永遠沒有最好的選擇，你只需要為自己負責。

人生本來就會遇到挫折，但那些經歷對賴佩霞來說都只是「苦情戲」，如果這是上天給自己的安排，那麼就要負責把它活得精彩，再婚後的她，有熱愛的事，身邊有所愛的人，生活就是簡簡單單。她說到，「如果可以重新選擇，還是會要現在的人生。」

今年她55歲了，珍惜擁有的一切，因為這是「她要的人生」。

賴佩霞說，自己在前陣子遇到了高富帥、家族有名望的前男友，現在事業有成，也結婚有小孩了，她沒有抱怨，也沒有後悔，因為每個人的人生都是自己選的，不論過程是好是壞，珍惜辛苦後所擁有的一切，那是那時候的選擇，是「她要的人生」。

▲▼隋棠婆婆自曝「暗黑病況」。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

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