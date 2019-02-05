冬天冷嚼檳榔禦寒　小心口腔癌找上你

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▲彰基希望嚼食檳榔者，要定期做口腔黏膜篩檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基希望嚼食檳榔者，要定期做口腔黏膜篩檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在台灣和口腔癌最有關係的就是嚼食檳榔，10位病人當中就有8至9位嚼食檳榔，不但會造成口腔黏膜病變，最後可能會導致口腔癌、下咽癌及食道癌的發生，彰基院長陳穆寬醫師期望透過宣導，鼓勵民眾儘早戒除檳榔、定期自我檢查，共同支持無檳環境，以降低口腔癌之威脅。

▲彰基希望嚼食檳榔者，要定期做口腔黏膜篩檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

64歲已退休的簡先生表示，原本沒吃檳榔習慣，但自從當了鎮民代表，選民都會熱心請吃檳榔，因為不好意思拒絕就跟著吃，後來直到罹患口咽癌，歷經開刀、化療、放療等，才下定決心把菸酒檳榔壞習慣給戒掉，感謝陳穆寬細心治療，讓他又重獲新生，希望大家不要吃檳榔，儘早把不良習慣給戒掉，才有健康的身體。

▲彰基希望嚼食檳榔者，要定期做口腔黏膜篩檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

會養成吃檳榔的習慣，與生活圈、工作環境及交友類型都息息相關，大多是在物以類聚的條件下，才會養成持續大量吃檳榔的習慣，而不斷吐血（檳榔汁），也就成了交際應酬的必需品，感覺一起吃檳榔可以拉近彼此的距離，是另一種本土化、在地化的情感交流。

▲彰基希望嚼食檳榔者，要定期做口腔黏膜篩檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳穆寬表示，口腔癌、下咽癌及食道癌，目前研究顯示都與檳榔有關係，所以有嚼食檳榔的朋友，不但要做口腔黏膜篩檢，還要做下咽部及食道的定期檢查，特別在政府提出四癌篩檢裡面最重要的就是口腔黏膜篩檢，民眾在到達一定的年齡，還有嚼食檳榔及抽菸者，都可以免費做篩檢。

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關鍵字：嚼檳榔,口腔癌,食道癌,口腔黏膜篩檢

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