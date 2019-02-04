過年包紅包要包多少給爸媽　看準這3點才不會海派之後吃泡麵

圖文/鏡週刊

農曆春節在即，除夕時通常長輩會發給晚輩子女紅包壓歲錢，象徵帶來祝福和好運。但隨著出社會工作領薪水後，「紅包要包多少？」就成了過年的煩惱。擔心包的數字太窮酸，恐怕失了面子；但若包的太海派，接下來可能只能吃泡麵。

以下提供關於紅包的建議金額供讀者參考：

包給父母2000元算是普通價碼，許多剛出社會的新鮮人會包這個數字給爸媽。而每人3600元以上的紅包就算大包，也有人包6000元或6600元，甚至破萬。可如果你剛出社會，量力而為即可，相信父母能明白子女的心意。

而包給爺爺奶奶、外公外婆的紅包，如果是由爺爺奶奶或外公外婆養大，可比照包給父母的紅包數字，但如果不是，其實比父母少一點或一樣皆可。

然而，包紅包學問不小，像是「包給長輩添福壽，金額每年要增加」「包紅包前先討論，親戚彼此說好金額」「避開單數，雙數才吉利」；紅包雖針對不同族群有不同數字，可把握以下數目：200、600、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、8000、8800、12000、16000。

其實每個家庭的習慣不同，紅包到底該包多少，可考慮自己經濟能力、家中經濟狀況，以及平常有沒有拿錢回家，畢竟討個吉利好過年，才是最重要的。



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