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身障找工作甭擔心　雲府提供職業輔導最安心

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▲▼雲林縣政府提供職業輔導評量服務，協助身障民眾找工作。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼雲林縣政府提供職業輔導評量服務，協助身障民眾找工作。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

身障人士找工作有福氣了！落實身心障礙者就業服務工作，在就業前瞭解其職業潛能、興趣、技能、工作人格、生理狀況及所需輔具等，以提供具體就業建議，雲林縣政府專聘職業輔導評量員為身心障礙者進行評估服務，縣府提供職業輔導評量服務 協助身心障礙者找工作。

縣長張麗善表示，身心障礙朋友都有其獨特性及優勢，所需的職業重建服務也不盡相同，透過職業輔導評量協助身障失業者找到適合的職類，再運用支持性就業協助個案面試、工作適應，期間專業人員不斷的鼓勵、支持與關懷，還有廠商願意給予工作的機會，讓個案能夠成為家中的經濟來源，成為社會上重要的生產者。

▲▼雲林縣政府提供職業輔導評量服務，協助身障民眾找工作。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲雲林縣政府提供職業輔導評量服務，協助身障民眾找工作。

阿城(化名)領有第一類輕度身障手冊，從高職畢業後，透過親友介紹做過烘焙助手、搬運人員的工作，都不到一個星期就被辭退，讓隔代教養年邁的阿嬤及阿公擔心著他的未來；透過家人聯繫縣府的職業重建服務，安排職業輔導評量服務進行適性就業的評估，透過支持性就業服務員幫忙找尋職缺、帶領面試及到職場工作教導，讓阿城很快的在評估完成後便順利找到適合阿城的清潔服務員工作，目前已經穩定就業將近一年，雇主也很滿意阿城的工作表現。

勞工處長張世忠亦提醒各位身心障礙者「天生我才必有用」，或許獨自面對就業問題會有困難，但政府可連結就業服務資源，協助你找到適性的職類，也可以讓你為這社會付出一己之力，展現工作能力。身心障礙朋友們若有就業相關問題，可洽詢勞工處職業重建窗口。

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關鍵字：身障,職業輔導,勞工處

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