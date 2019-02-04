史上最強「費洛蒙香水」竟拿她當一頁式廣告　李婉鈺怒報案



▲有不肖業者在臉書一頁式廣告販賣費洛蒙香水，並拿許多名人的新聞聲稱是自己的產品發揮作用。（圖／翻攝畫面）

突發中心／台北報導

日前在台灣傳出有業者販賣「費洛蒙香水」，相關單位雖然已經證實該香水沒有任何效果，但不肖業者仍在網路上販賣，甚至拿李宗盛、李婉鈺、李宗瑞等人的新聞事件，來佐證香水有效果，而當事人之一的李婉鈺當時也向新北市警局報案，該網頁也在1個月內就被下架。

臉書一頁式廣告在2018年時遭詐騙集團大舉侵入，許多民眾看到商品的價格僅為市價的1折就開心的下標，沒想到寄到家的卻是另項沒用或者完全不同的東西。

另外還有許多不肖業者在一頁式廣告上販賣非法的商品，甚至擷取新聞畫面的片段，讓民眾誤以為該商品真的有人代言。

在10年就出現過的「費洛蒙香水」，雖然當時就已經證實沒有效果，不過在2018年也入侵臉書的「一頁式廣告」，在廣告頁面中，不肖業者把該香水塑造成類似迷姦的藥物。

甚至把李宗盛梅開二度、李宗瑞偷拍等相關新聞畫面坎入廣告，其中李婉鈺日前多次酒後失序的事件也被放進廣告，當事人李婉鈺經友人告知，隨即向新北市警局報案。

警方獲報後展開追查，發現該網頁的伺服器位置不在台灣，甚至只是不肖業者以租用網址的方式PO上廣告，還在偵辦時，該廣告也因為租約到期而自動失效。

▼在廣告頁面中，業者聲稱李婉鈺之所以會這麼快醉全都是費洛蒙香水發生作用。（圖／翻攝畫面）



▼警方還在偵辦時，網址就自動失效案件後來不了了之。（圖／翻攝畫面）

